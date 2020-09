Ostia: “Vergognose condizioni giardini del Municipio, oltraggio alla memoria dei caduti”

“Degrado a Ostia e pericolo sicurezza sotto le finestre del presidente del X Municipio. Disonorato il Monumento ai caduti di tutte le guerre, usato come ripostiglio per stendere i panni da sbandati e senza fissa dimora che vivono, ormai da mesi in quel parco, il Comune reagisca davanti a questo scempio.”

Così in una nota il consigliere capitolino della Lega-Salvini Premier Davide Bordoni.

“Questa mattina -prosegue – ho eseguito personalmente un sopralluogo tra la sede del Municipio di Ostia e la grande Chiesa Santa Maria Regina Pacis, verso la scalinata che porta alla chiesa c’è il Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre. Siamo ben oltre le scritte vandaliche, i rifiuti non raccolti e l’erba bruciata ingiallita che ritroviamo in tutti i giardini di Ostia; il Monumento è diventato un deposito per senza tetto che hanno ammassato lì le proprie cose, cumuli di indumenti, coperte e sacchi di plastica. Presenterò un’interrogazione per questo oltraggio alla memoria oltre ad evidenti profili in termini di sicurezza. Chiederò l’interessamento delle nostre Forze dell’Ordine, non è tollerabile una situazione di simile incuria dei luoghi dove forse per superficialità, per distrazione o per chissà quale altro grave motivo non si ha rispetto neanche dei nostri caduti!”