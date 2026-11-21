Dopo i sequestri dei mesi scorsi sui manufatti permanenti, l’attenzione degli investigatori sul litorale di Ostia si sposta sulle strutture mobili e sulle cabine che avrebbero dovuto lasciare libera la spiaggia al termine della stagione estiva.

Nella giornata di ieri il personale della Polizia Locale di Roma Capitale — con la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per i reati urbanistici e il X Gruppo “Mare” — insieme al Sesto Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto di Roma, supportati dai tecnici del Dipartimento Patrimonio capitolino e del Municipio, ha ispezionato due stabilimenti balneari ostiensi per verificare lo stato di smontaggio delle opere di «facile rimozione».

Il controllo si colloca nell’ambito del coordinamento avviato dall’VIII Dipartimento della Procura di Roma per passare al setaccio tutte le 67 concessioni demaniali marittime del litorale, un lavoro affiancato dal Campidoglio tramite un Ufficio di scopo che ha ricostruito l’esatta mappatura dell’esistente incasellando i titoli edilizi e demaniali presenti negli archivi.

Ritardi rispetto alle scadenze delle concessioni e ipotesi di reato legate al Codice della Navigazione

Esaurita l’analisi sulle opere di «difficile rimozione», i riflettori della polizia giudiziaria sono puntati ora sulle strutture stagionali la cui permanenza invernale non è autorizzata e il cui sgombero rappresenta un passaggio necessario per ottenere il rinnovo della concessione nella stagione seguente.

Analizzando le planimetrie allegate ai titoli concessori e documentando lo stato dei lavori, gli investigatori hanno rilevato il mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalle concessioni rilasciate: gli atti saranno quindi trasmessi all’Autorità Giudiziaria per valutare la sussistenza della specifica fattispecie di reato contemplata dal Codice della Navigazione. Le verifiche, annunciano gli inquirenti, proseguiranno su tutte le restanti concessioni del litorale lidense.

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