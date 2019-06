Ottima riuscita del 39° ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella

Il G.S.C. Tor Sapienza Clima Service domenica 9 giugno ha organizzato come ogni anno il ciclopellegrinaggio al Santuario della Mentorella giunto alla sua 39 ° edizione e come sempre dedicato a un personaggio (gino bartatali, Marco Pantani, mons. Gian Battista Mondin teologo e filosofo di fama mondiale, l’ultima edizione è stata dedicata a Michele Scarponi)

Questa edizione è stata dedicata a Bruno Vallorani presidente F.C.I. Regione Lazio che insieme mons. Gian Battista Mondin e Gambacurta hanno dato vita a questo ciclo pellegrinaggio, che da ben 20 anni la nostra squadra organizza.

Come sempre tutta la nostra squadra ciclistica ha partecipato. La partenza veniva fatta dalla nostra sede(Chiesa San Vincenso De Paoli Tor Sapienza) ore 7.30 nonostante vi fossero molte gare importanti, come ogni anno altre squadre ciclistiche hanno partecipato il g. ciclistico Bertucci, Villaggio Prenestino, g.c. Esercito, ecc.

Il serpentone colorato è transitato per via Collatina, via Longoni , via Prenestina, Palestrina, Castel S.Pietro. A Capranica Prenestina era posizionato un meritato e apprezzato ristoro.

Poi si è ripartito per l’ultima erta finale di Guadagnolo.

Il presidente Enzo Annucci prima della santa messa ha ricordato la persona di Bruno Valorani presidente della F.C.I. laziale e quanto egli ha fatto per promuovere il ciclismo.

Come ogni anno sono stati ricordati gli amici ciclisti scomparsi da poco: Angelo Valentini , Domenico Cisotti .

Dopo la santa messa per i ciclisti è stata impartita la benedizione ai ciclisti e ai famigliari al seguito.

Sono state consegnate le targhe ricordo a padre Adam Rettore del Santuario della Mentorella che ha ringraziato il G.S.C. Tor Sapienza per la costanza di portare avanti questo ciclo pellegrinaggio.

La signora Alda moglie di Bruno Vallorani si è scusata per non essere potuta venire per una indisposizione ma ha inviato un messaggio in cui si diceva commossa per l’evento.

La nostra squadra rivolge un ringraziamento particolare al comando dei vigili urbani del V municipio per l’assistenza fornita.

In conclusione della bella pedalata spirituale, tutti i ciclisti e famigliari al seguito si sono ristorati a pranzo al ristorante Enrico di Guadagnolo .

Enzo Annucci