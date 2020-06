Ottima riuscita del Corso di “Disostruzione pediatrica” al parco Placidia/Ottoboni

È ottimamente riuscito il primo incontro del “Corso di disostruzione pediatrica”, tenutosi venerdì 19 giugno 2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso il parco Placidia-Ottoboni, preannunciato su questo stesso giornale nei giorni scorsi.

Organizzato in modo impeccabile dal Comitato di Volontariato “Insieme per via Galla Placidia” – con in testa il Presidente Angelo Carucci insieme ad altri cittadini volontari; e in collaborazione con il C.E.R. – Protezione Civile.

Buona la risposta della cittadinanza che ha approfittato dell’occasione offerta loro, per acquisire informazioni teoriche e pratiche su come intervenire in sicurezza, come allertare i soccorsi, cosa fare e – soprattutto – cosa “NON” fare in attesa dei soccorsi, nel caso trattato.

Fa piacere aver notato, tra i partecipanti, oltre a genitori e nonni, anche molti giovani.

Dopo il saluto e il ringraziamento da parte del Presidente Carucci, il Corso ha avuto inizio, con i due istruttori del C.E.R., Antonella Trovato e Crescenzio Bastioni, i quali hanno illustrato prima e mostrato, poi, in modo chiaro ed esaustivo, i comportamenti corretti da tenere nei casi di ostruzione pediatrica.

Purtroppo, non hanno potuto proiettare le slides che normalmente accompagnano la parte teorica del Corso in quanto, a causa delle limitazioni dovute al covid-19, esso si è dovuto tenere necessariamente all’aperto e non in luogo chiuso, dove ciò sarebbe stato possibile.

Attenzione particolare è stata posta, dagli organizzatori, sia al distanziamento interpersonale che alla sanificazione delle mani e dei materiali utilizzati (due manichini per diverse fasce di età, con differenti modalità di intervento).

Tutti, inoltre, sono stati dotati di guanti.

Dopo la parte teorica, tutti i partecipanti hanno effettuato le prove pratiche di disostruzione su ambedue i manichini.

Alla fine, i corsisti hanno dato prova di aver compreso le modalità di intervento, a seconda dei due casi proposti dagli istruttori dal C.E.R..

A loro verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ha presenziato e partecipato al Corso anche l’autore del presente articolo, che è Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, il quale ha ringraziato, a nome del suo Comitato, sia gli organizzatori che gli istruttori e i partecipanti.

Un’esperienza utile, da ripetere senz’altro.

Nelle tre foto, rispettivamente: I Presidenti del Parco Galla Placidia/Ottoboni e del C.d.Q. Largo Beltramelli ed un collaboratore di Carucci; gli istruttori A. Trovato e C. Bastioni

Pericle Eolo Bellofatto