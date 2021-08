Otto milioni da Città metropolitana per nuovi spazi per aule scolastiche

Nuovi spazi didattici saranno disponibili per le scuole della Città metropolitana di Roma, dopo la pubblicazione della gara di 8 milioni di euro per l’edilizia scolastica leggera.

“Si tratta di un accordo quadro che ci consentirà di garantire ai nostri Istituti scolastici di avere più spazi aggiuntivi per il corretto svolgimento della didattica. Ogni modulo sarà formato da 10 classi nello standard dei 50 metri quadrati. Oltre ai servizi e corridoi di collegamento, potranno essere costruiti anche in altezza per ovviare ai problemi di spazio che esistono soprattutto nelle scuole della Capitale. Questa è la prima tranche dei 20 milioni di euro destinati dal Mit alla Città metropolitana di Roma che verranno investiti in questa nuova formula di edilizia leggera. Nel frattempo, per far fronte alle emergenze, è stato rinnovato anche l’accordo con il Vicariato di Roma”

Così Teresa Zotta, Vice Sindaco e delegata alle Scuole di Città metropolitana di Roma