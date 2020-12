Pacchi alimentari e spesa sospesa per le persone in difficoltà del III Municipio

“Grazie alla spesa sospesa e alla capacità di fare rete siamo riusciti ad aiutare circa 1400 famiglie in grave difficoltà economica durante il periodo di clausura e lockdown. Tutto questo ha testimonianza dell’importanza di mettere a sistema e di fare rete sul territorio. Ma i numeri nuovamente crescenti di persone in grave disagio ci impongono, ora, di rinnovare questo impegno. Per questo, dopo la meravigliosa prova di solidarietà espressa da tanti e tante, una nuova fase della spesa sospesa (quella che abbiamo chiamato la spesa sospesa 2) riparte”.

“Nei 10 punti vendita del territorio che hanno aderito al nostro appello (ma altri potrebbero presto aggiungersi) sarà quindi possibile acquistare beni di prima necessità come pasta e riso, caffè, olio, zucchero, prodotti in scatola, omogeneizzati, latte a lunga conservazione, pannolini e altri prodotti non deperibili e/o per la cura della persona che saranno poi consegnati alle famiglie indicate dai servizi sociali del Terzo Municipio attraverso le associazioni di volontariato e di Protezione Civile del territorio”.

“Come Municipio stiamo cercando di fare rete e, quando possibile, di mediare e sostenere le persone più fragili anche attraverso l’impiego di risorse nostre. Non potendo esimerci dall’aiutare quanti versano in gravi difficoltà, infatti, abbiamo destinato 50.000 euro di economie di bilancio per l’acquisto di 1400 pacchi alimentari che verranno consegnati alle famiglie fragili segnalate dai servizi sociali. Una goccia nel mare che non può rimediare alla crisi sistemica che stiamo vivendo ma che certamente offre fiato e sostegno a chi, nel nostro quartiere, non ce la fa o rischia di non farcela. Non è solo un obbligo morale o istituzionale, ma un impegno prima di tutto umano”. Così Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

Questi i supermercati che hanno aderito all’iniziativa: ELITE – Via Cavriglia, GROS – Via Val Trompia, 60, IL CASTORO – Via Conca d’Oro, 386, IL CASTORO – Via San Leo, 9, IL CASTORO – Via Val Pellice, 12, IL CASTORO – Via Ugo Ojetti (Zio d’America), MIO MARKET– Corso Sempione, 2, PAM – Via Vaglia 11/23, SPECIALITÀ SUINE – Piazza Benti Bulgarelli, TODIS – Via Suvereto, TUODI’ – Via Monte Giberto, 31

info: https://www.terzomunicipiomaisoli.it/la-spesa-sospesa/