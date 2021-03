Pacchi alimentari per le famiglie bisognose del quartiere Colli Aniene

Il Comitato di Quartiere Cittadini di Colli Aniene Bene Comune informa che, a seguito di collaborazione con l’Associazione “Organizzazione Europea Volontari di Prevenzione e di Protezione Civile” sarà possibile ottenere dei pacchi alimentari per le Famiglie bisognose del quartiere.

Il Comitato quindi in questa prima fase raccoglierà la documentazione ISEE delle Famiglie candidate presso la sede provvisoria del Comitato sita in via Zanardi 3 saletta condominiale presso scala G, il prossimo giovedì 25 marzo dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Ove non fosse possibile utilizzare questo spazio il 25 marzo, potete telefonare al numero 3356415921 per fissare un orario o giorno diverso.

La documentazione raccolta verrà trattata nel rispetto della normativa Privacy (GPDR) e verrà consegnata alla associazione suddetta.

La valutazione verrà effettuata direttamente dall’organizzazione di volontariato e la loro valutazione sarà insindacabile, sarà inoltre loro compito richiedere ulteriore documentazione ove necessario e stabilire la graduatoria per gli aventi diritto.

Le famiglie scelte con il criterio suddetto riceveranno il Pacco Alimentare direttamente dal Comitato di Quartiere che provvederà a ritirarlo presso la sede della ODV. Si invitano tutti i Cittadini di Colli Aniene a divulgare il presente messaggio ad eventuali Famiglie bisognose di loro conoscenza.

Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter Email