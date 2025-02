Pace fatta tra Rocca e Salvini: tregua dopo giorni di tensione nella maggioranza

Una stretta di mano, qualche sorriso e la tempesta sembra essere passata. Francesco Rocca e Matteo Salvini hanno siglato la pace, ponendo fine a giorni di fibrillazioni politiche che avevano fatto tremare la giunta regionale.

Il teatro della riconciliazione è stato il convegno sul decreto Salva Casa, tenutosi in Regione il 13 febbraio. Una data simbolica, che segna il punto di svolta dopo un’escalation di voci, malumori e persino ipotesi di appoggio esterno da parte della Lega.

La crisi strisciante

Per giorni la narrazione è stata chiara: la Lega si sentiva messa all’angolo da Fratelli d’Italia e Forza Italia nelle scelte cruciali, soprattutto nelle nomine dei dirigenti delle Asl.

Molti avevano visto nel rinvio della commissione Sanità di inizio febbraio – che avrebbe dovuto esprimere un parere sulle nomine – la prova tangibile dell’insofferenza leghista. Ma la frattura era più profonda e affondava le radici in questioni ben più articolate.

A inasprire gli animi, infatti, ci sarebbero stati anche la riforma delle Ater (le aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica) e la legge sulla semplificazione urbanistica.

Due dossier pesanti, che toccano un nervo scoperto nella giunta Rocca: l’urbanistica è una delega leghista, gestita dall’assessore Pasquale Ciacciarelli, e la Lega non ha gradito l’atteggiamento degli alleati di governo.

Nel caso della riforma Ater, Fratelli d’Italia ha imposto un freno alle ambizioni di Ciacciarelli, forte del suo peso in consiglio e della presidenza della commissione competente, guidata da Laura Corrotti.

Ancor più esplosivo il dossier sulla semplificazione: la Lega ha accusato Fratelli d’Italia di aver presentato un testo alternativo, promosso proprio dalla stessa Corrotti. Un affronto difficile da digerire.

La quadra sulle nomine

Nonostante il clima teso, il vero punto di svolta è stato trovato su un tema che in politica conta più di ogni altra cosa: le nomine. Secondo i bene informati, ci sono ancora circa 50 incarichi da assegnare, tra cui quelli nelle Ater (in particolare quella della provincia di Roma), nelle comunità montane, nelle Asl e negli enti parco. E qui qualcosa inizierà a muoversi in favore della Lega, che da mesi lamentava un’eccessiva centralità di Forza Italia nelle scelte strategiche.

A differenza della lunga e logorante tensione con Forza Italia – che ha monopolizzato l’attenzione politica da luglio a novembre – le frizioni con la Lega sembrano essersi ricomposte in tempi record. Un segnale chiaro: Rocca non ha alcuna intenzione di cambiare la sua squadra.

Rocca blinda la giunta

Lo ha detto chiaramente lo stesso governatore a margine del convegno sul Salva Casa: “Squadra che vince non si cambia. La giunta è fatta di caratteri forti, ma non è mai mancato l’affetto e la considerazione politica. Mi sono messo io per primo a petto in fuori quando qualcuno, con giochi di palazzo, aveva provato a reclamare un assessore a dispetto di altri”.

Un messaggio rivolto a Forza Italia? Apparentemente sì, ma Rocca ha subito precisato: “Non è un messaggio per loro, con Forza Italia le cose stanno andando alla grande. I problemi del passato sono superati”.

Per ora, dunque, la pace sembra reggere. Ma la politica è fatta di equilibri sottili, e il prossimo dossier caldo potrebbe riaccendere le tensioni.

