Paesaggi Umani a Frascati, al lago di Giulianello, a Fratte Rosa, ricordando Beppe Bartolucci

A Frascati, a Villa Sciarra (Via di Fontana Vecchia 2) mercoledi 3 aprile, procede il progetto Paesaggi Umani. Alle ore 10,30, spettacolo-Walkabout 17 goal in 17 luoghi. I geopodcast sull’Acqua Bene Comune a cura di Urban Experience, con gli studenti dell’ IC Frascati. Interverrà Roberto Sinibaldi-Opifex che narrerà l’epica geologica del Vulcano Laziale con il kamishibai, un microteatro in legno e carta, d’ispirazione giapponese. Ore 12, spettacolo-Walkabout 17 goal in 17 luoghi. I geopodcast sulla Disuguaglianza a cura di Urban Experience, con gli studenti dell’ IC Frascati. Interverrà Opifex con il kamishibai.

A Giulianello (tra Velletri e Cori) appuntamento alla sbarra di accesso al Monumento Naturale Lago di Giulianello (2 chilometri prima di Giulianello, provenendo da Velletri, questo è il punto) domenica 14 aprile alle ore 9,30 si va in walkabout-conversazione radionomade con Opifex. Sarà utilizzato anche un kamishibai (microteatro in legno e carta, d’ispirazione giapponese), per illustrare il “non visibile”. Lunghezza circa 5 chilometri. Pianeggiante. Il lago di Giulianello è quasi nascosto nelle campagne che segnano il passaggio dai rilievi vulcanici dei Colli Albani a quelli calcarei dei monti Lepini, in una campagna ondulata di uliveti e campi di grano. Un territorio a prevalente vocazione agricola, che in varie epoche è stato anche un passaggio di comunicazione con il meridione. Un’area che è rimasta quasi intatta e questo la rende speciale e preziosa.

È possibile portare cani al guinzaglio. La partecipazione è gratuita. È possibile versare un contributo, a partire da 5 euro, che verrà devoluto a sostegno di Emergency. Pranzo – facoltativo – in una fattoria vicina al lago, costo 25 euro a persona.

Prenotazione obbligatoria e partecipazione a numero chiuso: inviare un messaggio whatsApp a Roberto Sinibaldi-Opifex 3461739853.

A fine aprile e a maggio appuntamento a Fratte Rosa (Pesaro), il 22 aprile, nell’ambito della Capitale italiana della cultura per ricordare i cent’anni dalla nascita (a Fratte Rosa) di Beppe Bartolucci, l’ideatore della PostAvanguardia teatrale e a Lugano, il 29 aprile, per la Giornata internazionale della danza promossa dall’Unesco con AIEP.

Il focus è sul progetto Cross Corpo Memory: una ricognizione teorica su ciò che riguarda la Memoria partendo da un paradosso, ciò che prima riguardava esclusivamente la Tradizione oggi riguarda anche l’Avanguardia e l’Innovazione. Proprio perchè non si tratta di conservare ceneri ma tenere acceso il fuoco. E’ il principio di memoria generativa, condizione proattiva che permette di tenere accesa l’attenzione per essere presenti a sé stessi, coniugando tracce passate e proiezioni future. Ciò è funzionale nel misurarsi con un modello di società in cui esercitare un ruolo di innovazione culturale attraverso l’azione culturale nello spazio pubblico.

A Corviale, nell’ambito del progetto “Roots. Le radici del Contemporaneo”, ricordando con Luigi Cinque l’impronta di Antonio Infantino come una via di alterità che vale come antidoto ad una realtà conformista che va troppo stretta.

Il 4 maggio si è a San Giovanni Valdarno per una nuova tappa del tour del libro-librido Performing Media – un futuro remoto.

