“Palazzo Baleani, chiusura di una struttura d’eccellenza, ennesimo errore della giunta Zingaretti”

«Mantenere il funzionamento di una struttura d’eccellenza come il centro di senologia di Palazzo Baleani è indispensabile per garantire a chi sta affrontando la battaglia contro il tumore al seno la possibilità di vincerla. E’ per questo che da oltre un anno ci stiamo battendo affinché anche questo ambulatorio, che rappresenta un fiore all’occhiello e risponde ai più elevati standard europei, possa continuare a operare. Nei prossimi giorni manifesteremo, perciò, pubblicamente tutta la nostra disapprovazione nei confronti di una Giunta insensibile e miope, che con il proprio operato sta disperdendo un enorme patrimonio di competenze e professionalità.

Zingaretti continua a sferrare colpi decisivi alla sanità del Lazio, bloccando presidi sanitari e assistenza ospedaliera e mettendo in piedi un sistema clientelare. Mentre a pagare il prezzo salatissimo per questa scelta scellerata sono, ancora una volta, i cittadini e il personale sanitario, tecnico, assistenziale, amministrativo e professionale della struttura».

Così Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, Giancarlo Righini, consigliere regionale FdI, e Federico Rocca, responsabile nazionale Enti Locali di Fratelli d’Italia.