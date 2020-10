Dopo l’aggiudicazione nei giorni scorsi della prima parte della gara per i lavori di manutenzione ordinaria da effettuare sulle palestre e sui campi sportivi polivalenti all’aperto delle scuole di Roma Capitale utilizzati dalla cittadinanza anche in orari pomeridiani o diversi da quelli scolastici, è stato aggiudicato anche l’ultimo Lotto n. 2. I lavori, rispettando i tempi previsti nell’appalto, dovranno essere conclusi per il 31.12.2020 comportando l’inagibilità di ogni singola palestra/area esterna per circa un mese.

Le Scuole selezionate del Lotto 2:

· IX – I.C. “SANTI SAVARINO” plesso Ottorino Respighi (palestra) – Via Romolo Gigliozzi, 35

· X – I.C. Fanelli Marini – Plesso Via Pericle Ducati, 12 (palestra)

· XI – I.C. A. Gramsci – Plesso Corviale (palestra) – Via Portuense, 745

· XII – I.C. Margherita Hack – Plesso R. Sanzio (palestra) Via Del Casaletto, 599

· XIII – I.C. Piazza Borgoncini Duca – Plesso S. Francesco d’Assisi (palestra) – Piazza Borgoncini Duca, 5

· XIV – I.C. Ovidio (palestra) – Via Bitossi, 5

· XV – I.C. Karol Wojtyla – Plesso Largo Borghi, 6 (palestra)

“Lo stanziamento di fondi destinati alla riqualificazione di palestre e campi sportivi polivalenti delle scuole rientra nella programmazione da parte dell’Assessorato allo Sport relativo alla manutenzione di una palestra per Municipio all’anno e va ad aggiungersi a quelle già riqualificate fino ad oggi. L’azione sul territorio, che mira a rafforzare tutto il movimento dello sport di base, è una riconferma del buon operato della nostra Amministrazione che investe sullo sport come veicolo di opportunità di sviluppo sociale per la comunità” ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia.