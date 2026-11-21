I Carabinieri della Stazione di Palestrina hanno rintracciato e arrestato un uomo di 35 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione.

L’intervento nasce da una mirata attività info-investigativa unita a prolungati servizi di pattugliamento e controllo del territorio, grazie ai quali i militari sono riusciti a individuare con esattezza il luogo in cui si trovava il ricercato e a procedere al fermo.

A carico del trentacinquenne risultava un provvedimento restrittivo disposto dalla Procura di Roma per una condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione, relativa al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nella Capitale nel 2020.

Al termine delle procedure di rito, l’arrestato è stato trasferito presso il penitenziario di Roma Rebibbia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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