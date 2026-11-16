Era ricercato dallo scorso maggio, quando aveva fatto perdere le proprie tracce per evitare l’esecuzione di una condanna definitiva. Un uomo di 43 anni, originario della provincia di Foggia e già con precedenti, è stato rintracciato e arrestato a Palestrina dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia locale. I militari lo hanno individuato e fermato durante un servizio mirato di pattugliamento e controllo del territorio lungo via Formalemura.

La verifica dei precedenti e l’accompagnamento a Rebibbia

Le verifiche svolte nell’immediatezza del controllo hanno confermato che sul 43enne pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine di carcerazione disposto dalla Procura presso il Tribunale di Lucca, per una pena residua definitiva da scontare di 4 anni, 7 mesi e 10 giorni di reclusione. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dei magistrati toscani.

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