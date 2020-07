Pallavolo Tor Sapienza. Integrazione Campionato Serie C

“Anche quest’anno- dichiara il Ds. Raffaele Pelosi – l’ottimo lavoro svolto durante la passata stagione agonistica, 2019/2020, ricordo primo anno di serie D, interrotta a marzo dal covid 19, ha permesso alla nostra società Pallavolo Tor Sapienza di essere promossa / integrata in serie C Femminile, per l’ottimo piazzamento prima del blocco della stagione.

Questo a coronamento di un lavoro capillare che ci vede protagonisti con 3 promozioni in altrettante stagioni: Seconda Divisione 2017/2018_ Prima Divisione 2018/2019_ Serie D 2019/2020 ed ora la Serie C.

“Nel ringraziare la Società il Presidente Cianetti, l’insostituibile Roumiana, – prosegue Pelosi – che hanno un permesso tutto questo, vorrei menzionare gli artefici di questi successi, il primo ed il secondo allenatore Jacopo Camia e Luca Mares, e le nostre atlete che si sono successe anno per anno, tutte hanno contibuito al raggiungimento di questo risultato.

“Ora _ conclude Pelosi – guardiamo avanti con fiducia alla prossima stagione, come tutti gli anni proveremo a fare una buona stagione, poi la squadra metterà sul campo la propria passione come tutti noi, come sempre… non si sa mai”.