Palpeggiamenti e insulti sessisti alla collega, cameriere 49enne allontanato da ristorante

Lavora come cameriera in un ristorante in zona Campo dei Fiori a Roma, e per 4 mesi, deve subire l’atteggiamento irrispettoso, gli insulti, i palpeggiamenti del collega 47enne albanese.

Stanca di una situazione che diventava ogni giorno più pericolosa, la donna ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Roma.

Le indagini svolte dai militari, le testimonianze degli altri colleghi, avrebbero confermato che la donna subiva pesantissimi apprezzamenti mentre lavorava, veniva continuamente palpeggiata dall’uomo che la minaccia anche di fare del male al figlio minore.

Per questo, il gip del tribunale di Roma, ha disposto per l’uomo, indagato per violenza sessuale e atti persecutori, il divieto di avvicinamento alla vittima e l’applicazione del braccialetto elettronico.

