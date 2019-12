Panchine rotte a largo S. Gerardo Maiella

La foto che vedete l’ho scattata in Largo S. Gerardo Maiella, quartiere Villa De Sanctis nel Municipio V.

Tutte le altre panchine della piazza, davanti l’omonima chiesa, hanno subito la stessa sorte di degrado e trascuratezza, da tempo immemore.

È la rappresentazione della commedia degli orrori amministrativi del Quinto Municipio. Gli anziani del quartiere non hanno neppure la classica panchina dove proverbialmente fare passare il tempo. Una piazza, peraltro, dove alberga la tristezza estetica, dove mancano gli alberi che facciano ombra nelle giornate estive assolate, i giochi per bambini e punti di ristoro. Una piazza metafisica come i quadri di De Chirico.

Solo dopo l’ora di scuola si anima del vocio allegro dei bambini accompagnati da genitori e nonni. Poi, più niente.

Nemmeno una panchina per chiacchierare.

Nicola Capozza