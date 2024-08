Panico in un fast food a fontana di Trevi, turista spruzza spray urticante

Attimi di panico durante il pomeriggio di ieri 6 Agosto, quando un turista di 43 anni ha utilizzato uno spray urticante all’interno di un noto fast food a pochi passi da fontana di Trevi.

Una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio anti abusivismo commerciale nella zona, è intervenuta bloccando immediatamente l’uomo.

Gli agenti si sono inoltre attivati per sincerarsi dello stato di salute delle persone, che in quel momento si trovavano presenti in gran numero all’interno dell’attività, chiedendo l’intervento del personale sanitario per un dipendente, che lamentava bruciore agli occhi e difficoltà di respirazione.

Il quarantatreenne, di nazionalità israeliana, è stato accompagnato dalla pattuglia presso gli uffici di via della Greca dove, al termine delle procedure di identificazione e verifica della regolarità sul territorio nazionale, è stato denunciato per uso di arma impropria e lesioni.

