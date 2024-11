Pantheon, occupano abitazione e rubano elettricità: sei arresti per furto e spaccio

I Carabinieri della Stazione di Roma San Pietro e della Stazione Roma Piazza Farnese hanno effettuato un’importante operazione che ha portato all’arresto di sei cittadini tunisini, di età compresa tra i 20 e i 42 anni, accusati di furto aggravato. Tutti e sei gli indagati risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati.

L’indagine è partita da una denuncia di occupazione abusiva in un appartamento situato in via Salita de’ Crescenzi, a due passi dal Pantheon e di proprietà di un ente ecclesiastico.

Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri sono intervenuti per verificare la situazione e, entrando nell’appartamento, hanno trovato i sei uomini all’interno.

Allaccio abusivo e sostanze stupefacenti:

Durante i successivi accertamenti, effettuati in collaborazione con i tecnici della società di fornitura elettrica “A-reti,” è emerso che l’abitazione era stata illegalmente allacciata alla rete elettrica.

L’allaccio abusivo rappresenta un ulteriore aggravio per i proprietari e un rischio per l’edificio, oltre a costituire un reato. I tecnici stanno ancora quantificando il danno economico provocato dall’utilizzo illecito dell’elettricità.

Inoltre, nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno trovato alcune dosi di hashish e cocaina, motivo per cui gli indagati sono stati anche segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti.

Arresto convalidato in Tribunale:

Dopo essere stati arrestati, i sei uomini sono stati condotti in Tribunale a Roma, dove si è svolto il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ora i sei indagati sono in attesa delle ulteriori decisioni giudiziarie.

