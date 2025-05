Pantheon, ristoranti chiusi dai NAS: “Cucine da incubo” nel cuore del Giubileo

Sotto le luci dorate del Pantheon e tra i tavolini affollati di turisti e pellegrini, il profumo della tradizione romana si mescola – troppo spesso – a quello del rischio.

Lo hanno scoperto i Carabinieri del NAS di Roma, che nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di controlli a tappeto nel centro storico, proprio mentre la città si prepara ad accogliere milioni di visitatori per l’Anno Giubilare.

Tre ristoranti, tra i vicoli più frequentati attorno a piazza della Rotonda, sono stati chiusi con effetto immediato.

Le motivazioni? “Condizioni igienico-sanitarie gravemente carenti, impianti non a norma e attrezzature fuori dai requisiti minimi”, come recita la relazione dei militari.

Quando i NAS hanno varcato le soglie delle cucine, la scena che si sono trovati davanti è stata tutt’altro che appetitosa.

Celle frigorifere sporche, alimenti ammassati senza alcuna etichetta, sporcizia annidata in ogni angolo e attrezzature arrugginite.

Diversi chili di alimenti sono stati sequestrati, tutti privi di tracciabilità e ritenuti non idonei al consumo.

Alle sanzioni – oltre 5.000 euro complessivi – si aggiunge la sospensione dell’attività per locali il cui valore stimato sfiora i 2,5 milioni di euro.

Per poter riaprire, i titolari dovranno affrontare una vera e propria rivoluzione interna: ristrutturazioni, sanificazioni, controlli e garanzie di tracciabilità rigorosa.

