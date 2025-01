Paolo Adinolfi, un Magistrato romano, spariva 31 anni fa senza lasciare alcuna traccia di sé

“Per il segno che c’è rimasto / Non ripeterci quanto ti spiace / Non chiedere più com’è andata / Tanto lo sai / che è una storia sbagliata //” (Fabrizio De Andrè-Massimo Bubola, “Una Storia Sbagliata”, 1995)

In una delle sue canzoni “Una storia Sbagliata” (lato A del singolo il cui Lato B è l’altrettanto famosa “Il Pescatore”), Fabrizio De Andrè canta: “È una storia da dimenticare / È una storia da non raccontare / È una storia un po’ complicata / È una storia sbagliata “//. [https://www.youtube.com/watch?v=hvUOSDbVUUE].

Questa canzone, composta con l’amico e cantautore Massimo Bubola, De Andrè la scrive nel 1995, la scrive su commissione per un Programma di RAI 2 intitolato “Dietro il Processo”, che documentava l’inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini, regista, scrittore (ma anche molto altro) e come lui un poeta e un anarchico, a cui il grande Faber l’aveva dedicata.

Ecco, quella canzone potrebbe essere benissimo la colonna sonora della storia che tra breve leggerete, se questa storia fosse la sceneggiatura di un Film. Ma sceneggiatura non è. Si tratta, invece, di una storia vera; una storia intricata, maledettamente complicata, ma vera. La storia della scomparsa, ormai quasi 31 anni fa, di Paolo Adinolfi (1921), Magistrato della IV Sezione Civile della Corte D’Appello del Tribunale di Roma.

Avete presente una giornata di caldo torrido dell’estate romana? Si? Bene. Allora adesso immaginate che in quella giornata, magari del mese di Luglio, sull’asfalto infuocato di una qualunque strada della città cada una goccia d’acqua. Quella goccia d’acqua, in meno di un nanosecondo, evaporerà. Evaporerà come è “evaporato”, nel nulla, un uomo 52enne, sposato e padre di due figli, un maschio e una femmina, ormai grandi. Un uomo tranquillo, di professione Magistrato. Quell’uomo si chiamava Paolo Adinolfi e la storia della sua scomparsa non deve essere dimenticata perché parla di affari sporchi, di Servizi Segreti, di criminali comuni (ma che comuni non lo erano affatto) come quelli della Banda della Magliana e di fascisti e si tratta di una storia, certo “sbagliata”, come cantava il grande Faber, ma che comunque, ci riguarda.

Ma andiamo con ordine nel raccontare e stavolta cominciamo dall’inizio. Come scrive lo Staff della Trasmissione di Rai 3, “Chi L’ha Visto?”, nella Scheda redatta e pubblicata sul Sito Web della Trasmissione, per il Caso della scomparsa di Adinolfi:

“Sabato 2 luglio 1994 il magistrato romano Paolo Adinolfi è uscito di casa dicendo che sarebbe tornato per l’ora di pranzo. Intorno alle nove è entrato nella biblioteca del Tribunale Civile di Roma, in viale Giulio Cesare, dove ha lavorato per molti anni prima alla sezione fallimentare, poi alla seconda civile. Subito dopo è andato allo sportello bancario interno del Tribunale per trasferire un conto corrente all’agenzia della Corte d’Appello di via Varisco, dove era stato appena trasferito e dove si è poi recato, intorno alle dieci, per lo stesso motivo. All’ufficio postale interno ha anche pagato alcune bollette della madre. L’1 novembre 1994 una spettatrice di Roma ha confermato la presenza di Adinolfi allo sportello bancario.

Dopo una serie di altri spostamenti per alcune commissioni, verso le 11 il magistrato è andato all’ufficio postale del Villaggio Olimpico, dove ha spedito alla moglie un vaglia di 500.000 lire.

Poi, probabilmente, Adinolfi ha preso un autobus per raggiungere la madre al quartiere Parioli. Nella cassetta postale della madre sono state poi ritrovate le chiavi di casa sua e della sua auto. Alle 12,30 Adinolfi è stato visto da un collega sull’autobus n.4, che da Parioli portava a piazza Zama. Sarebbe apparso sereno e avrebbe parlato dei suoi due figli. In via XX settembre il collega è sceso, mentre Adinolfi è rimasto sull’autobus”.

Da quel momento di Paolo Adinolfi – un uomo per bene, un Magistrato integerrimo, molto religioso, amante del suo lavoro e dei Presepi (era iscritto all’Associazione ‘Amici del Presepe’) un Magistrato che – quando non lavorava ai suoi Fascicoli – lavorava a costruire presepi, bellissimi a detta dei figli – si perde ogni traccia: sparito, evaporato, scomparso nel nulla, insomma, desaparecido, come avremmo scritto se si fosse trattato di uno dei 30mila scomparsi argentini degli anni di quella feroce dittatura militare. Ma non siamo a Buenos Aires, né a Rosario, a Mar del Plata o in un’altra qualsiasi città argentina (guardate la carta geografica di quel Paese e fate voi, “tan, es lo mismo” [“tanto è uguale”], come vi direbbero se foste stati là). Siamo a Roma, è un giorno di inizio Luglio del 1994 e in città fa un caldo boia.

Che fine abbia fatto quel Magistrato e perché sia sparito, senza lasciare alcuna traccia di sé, a tre decine d’anni da quel 2 Luglio del 1994 è ancora un mistero, uno dei tanti ‘misteri italiani’ rimasti senza soluzione.

Ma dopo due Inchieste giudiziarie su quella scomparsa, entrambe archiviate, si può escludere un allontanamento volontario del Magistrato romano (la prima ipotesi avanzata, a caldo, dagli Inquirenti, dopo la scomparsa) e invece si può, realisticamente, avvalorare la tesi (avanzata dal Dr. Alessandro Carnevale, il Giudice titolare della seconda Inchiesta giudiziaria del 2003) per la quale Paolo Adinolfi sarebbe stato fatto sparire – e probabilmente successivamente ucciso – a causa di un quid assai pericoloso, che aveva scoperto o di cui era venuto casualmente a conoscenza, in relazione alla sua attività di Giudice della Sezione Fallimentare del Tribunale Civile di Roma.

Un quid approcciato in quei dieci anni passati ad occuparsi, in punta di diritto, di fallimenti societari presso la Procura della Repubblica di Roma, a quel tempo nota anche come il “Porto delle Nebbie”, quel “Porto”, dove tanti misteri d’Italia sono approdati per poi affondare in un mare di nebbia. Il “Porto delle Nebbie”, un alias certo azzeccato che oggi definiremmo un nickname, un nickname che era tutto un programma.

Occorre qui ricordare che in quegli anni, gli anni ’90 del 900, molti Giudici del Tribunale Civile di Roma (che ha meno visibilità del Tribunale Penale, ma lavora su casi, a volte, molto più scottanti rispetto a quelli di fattispecie penale) spesso vengono avvicinati da persone poco raccomandabili che fanno pressione, chiedono favori, e qualche volta, più o meno velatamente, minacciano.

Di fronte a quel tipo di individui, alcuni Giudici cedono, altri mediano. Paolo Adinolfi no, lui non fa nessuna di queste due cose. Paolo Adinolfi è inavvicinabile, incorruttibile.

Lavora con metodo e senza sosta, ad esempio svuotando un Armadio di pratiche che giacciono lì da tempo e su uno di quei Fascicoli, che aveva chiuso con un Provvedimento, trova un post-it che recita: “non dare ad Adinolfi”: una scoperta che il Giudice percepisce come un punto di merito e racconta in famiglia come qualcosa di particolare, qualcosa che però, senza darlo a vedere, forse vive anche con apprensione.

C’è un libro che racconta questa storia. Si tratta di “La Scomparsa di Adinolfi”, lo hanno scritto, a quattro mani, il giornalista Alvaro Fiorucci e l’investigatore della Procura di Perugia, Raffaele Guadagno, e lo ha pubblicato, nel 2021, la Casa Editrice romana Castelvecchi.

“Roma, 2 luglio 1994. Il giudice Paolo Adinolfi esce di casa per recarsi al lavoro. Da appena un mese ha chiesto e ottenuto il trasferimento alla IV Sezione Civile della Corte d’Appello. L’ha chiesto dopo dieci anni passati alla Sezione Fallimentare, dove si è occupato di alcuni casi decisamente scottanti: dagli affari della Banda della Magliana alle sentenze aggiustate per compiacere il potere politico e criminale.

La moglie e i figli lo attendono per pranzo, ma lui non arriverà mai. Da quel giorno di Paolo Adinolfi si perdono per sempre le tracce. Gli Autori ricostruiscono le diverse fasi delle indagini, sottolineando le piste che forse potevano essere battute ma che invece, per motivi non sempre chiari, sono state tralasciate.

Dopo aver recuperato i documenti originali dell’epoca e intervistato i protagonisti, hanno ricomposto un puzzle complicato, dove s’intrecciano colossali fallimenti, buchi miliardari, criminalità organizzata, servizi segreti deviati, Vaticano, arrivando a individuare quella che – se percorsa – poteva essere la pista decisiva per la risoluzione del caso.” (Castelvecchi Editore)

Gli Autori si sono studiati le carte delle due Inchieste giudiziarie, incrociandole con le testimonianze che hanno raccolto e, mano a mano che procedevano con il loro lavoro di investigazione, hanno raccontato di avere avuto l’impressione di scivolare sempre più in basso in un immaginario pozzo senza fondo, privo di ogni appiglio per risalire in superfice, ovvero per fare luce sulla verità della storia (meglio della storiaccia) che quelle carte e quelle testimonianze andavano via via componendo, sotto i loro occhi.

Ma come diverse altre che conosciamo, pure in questa storia nera, nera come la pece, se la si esplora, anche solo superficialmente, ci si imbatte in un mondo popolato di agenti segreti, uomini e donne dei cosiddetti Servizi. Come scrive, infatti, Gianluca Zanella in un pezzo sulla scomparsa di Adinolfi, pubblicato il 12 Febbraio del 2022 sul Quotidiano Il Giornale:

“Si parte dagli inquilini della seconda casa della famiglia Adinolfi. Una casa per le vacanze costruita negli anni Settanta in una frazione di Manziana; una casa tranquilla, molto isolata, perfetta per chi cerca relax o discrezione. Una volta cresciuti i figli, il giudice e sua moglie, Nicoletta Grimaldi, decidono di darla in affitto. Attraverso un agente immobiliare della zona, entrano in contatto con un giovane uomo che si presenta come pilota Alitalia. Il giovane uomo è Vincenzo Fenili e quella di pilota è una delle sue tante coperture.

Sì, perché Fenili – nome in codice Kasper – è in realtà un agente segreto, ex carabiniere e, come lui stesso si definisce, un contractor del Ros, arruolato giovanissimo in Gladio, protagonista di vicende non sempre chiare che lui stesso ha raccontato in due libri di successo, nei quali non si fa mai menzione del magistrato scomparso.”.

Ma in questa storia non incontriamo solo Vincenzo Fenili, ovvero l’Agente Kasper. Ci sono pure Karie Hamilton, americana, di professione fotografa, ma anche (e forse soprattutto) agente reclutata dal SISMI, all’epoca Il nostro Servizio Segreto militare e Marzia Petaccia, l’affittuaria della casa di Manziana degli Adinolfi, dopo Fenili. Lei si presenta come “impiegata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ma in realtà è una dipendente del SISDE, il Servizio Segreto Civile.

E Agente del SISDE è pure Michele Finocchi (che abbiamo conosciuto al tempo, era il 10 Luglio del 1991, dell’assassinio alla romana Olgiata della Contessa Alberica Filo Della Torre-Mattei) in questa storia noto come “Martinelli”, latitante in Svizzera e arrestato il 25 Luglio del 1994, per il cosiddetto “Sisdegate”, una storiaccia in salsa italica di fondi neri e Servizi, nella quale pare fosse invischiato anche un altro Agente Segreto (del SISMI). Si tratta del Colonnello dell’Esercito Mario Ferraro, trovato impiccato nel bagno di casa sua 29 anni fa, ovvero il 16 Luglio del 1995.

La “Miura Travel” poi “Scilla Travel” e i Servizi, ovvero “Pecunia non olet” cioè, ‘I soldi non puzzano’, da qualunque parte provengano.

Michele Finocchi – come un personaggio che in una Commedia dice un’unica battuta e poi esce di scena per non più rientrarvi – era entrato è uscito, nel tempo di un battito di ciglia, dalla scena del crimine del “Delitto dell’Olgiata” del Luglio 1991. Ma Michele Finocchi, il vicino di casa dei Mattei in quel Quartiere esclusivo di Roma, in realtà, non era affatto un personaggio secondario della “Compagnia di Giro dei Servizi” (leggi il SISDE) che spesso metteva in scena delle rappresentazioni, senza la presenza del pubblico, pagante o invitato che fosse.

Nel 1993 Finocchi possedeva, insieme a Gerardo Di Pasquale (altro Funzionario del SISDE) il 60% della proprietà della “Miura Travel” (poi “Scilla Travel”) un’Agenzia di Viaggi, nata nel 1988, che era intestata a sua moglie, Aurora Patrito, e al figlio di Di Pasquale, due prestanome. L’Agenzia di Viaggi – contro ogni cautela operativa – aveva l’esclusiva dell’organizzazione di tutte le missioni degli Agenti del SISDE, grazie ad una Direttiva interna che così disponeva, firmata dal Prefetto Riccardo Malpica, al tempo Direttore del SISDE.

Ma c’era di più. Dato che i conti di quell’Agenzia di Viaggi cominciavano a traballare, nel 1993, fu aperta, dal Tribunale Civile di Roma, un’Indagine conoscitiva coordinata dal Giudice Leonardo Frisani e mentre l’Inchiesta di Frisani muoveva i suoi passi, dal Governo del socialista Giuliano Amato (che aveva sostituito l’ennesimo Governo Andreotti) arrivarono al Quirinale pressioni perché Michele Finocchi fosse nominato Vice Direttore del SISDE (quando il nuovo Direttore di quel Servizio, Alessandro Voci, aveva rassicurato il Magistrato civile sul fatto che Finocchi e De Pasquale erano stati allontanati dal SISDE, affermazione dunque non vera).

Ma l’allora Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro (che il 3 Novembre 1993 aveva tenuto, a reti televisive unificate, un durissimo e preoccupato discorso agli italiani sulla situazione politica generale, discorso durante il quale aveva pronunciato queste parole:

“A questo gioco al massacro io non ci sto, io sento il dovere di non starci e di dare l’allarme. Non ci sto non per difendere la mia persona, che può uscire di scena in ogni momento, ma per tutelare, con tutti gli organi dello Stato, l’istituto costituzionale della Presidenza della Repubblica”, si era rifiutato di avallare quella richiesta di nomina.

Nel frattempo, l’Inchiesta del Giudice Frisani era andata avanti e aveva scoperto che – a varie riprese – dalle Casse del SISDE erano stati, per così dire, “stornati” dei fondi per un totale di 58 Miliardi di Lire, in parte depositati presso la Banca Privata Carimonte S.p.A. e in parte presso un Istituto di Credito della Repubblica di San Marino. Per quello “storno” di fondi pubblici, a dir poco irregolare, finirono in manette alcuni Funzionari infedeli del SISDE tra cui proprio Michele Finocchi.

Pochi giorni di prigione furono però più che sufficienti per costringere, alla fine di Ottobre 1993, Maurizio Broccoletti, ex Capo dei Servizi Logistici del SISDE che era tra gli arrestati, a rilasciare solenni dichiarazioni ai Magistrati – che avevano sostituito Frisani nell’Inchiesta la quale, nel frattempo, era diventata di natura penale – che rivelarono un quadro che andava ben al di là del semplice peculato e dell’associazione a delinquere, facendo vacillare le Istituzioni repubblicane dalle fondamenta. Broccoletti, infatti, consegnò ai Magistrati un elenco di nomi di politici, giornalisti, prefetti e carabinieri a libro paga dei fondi riservati del SISDE.

Questo era quanto rappresentato in uno degli Atti di quella pericolosissima “Commedia”, andata in scena nell’Anno di Grazia 1993 – per parafrasare il titolo di un Film del 1982 del regista australiano Peter Weir, ‘un anno vissuto pericolosamente’ – sul palcoscenico del Bel Paese (leggi Italia).

Tutte queste ‘teste d’uovo’ dei Servizi, per quale motivo erano state infiltrate e fatte permanere nella vita di Paolo Adinolfi? Era la domanda che, legittimamente, molti si ponevano. Forse per controllarlo, dato che si era professionalmente occupato dei fallimenti della Casina Valadier (fallita per 70 miliardi di Lire) e di due Società, la FISCOM (per la quale tra i condannati figurerà Enrico Nicoletti, “cassiere” della Banda della Magliana) e l’Ambra Assicurazioni, entrambe in odore di essere una copertura per il “lavoro sporco” dei nostri Servizi? E dunque, magari, il Giudice romano, nel suo lavoro, era venuto a conoscenza di fatti e persone che non avrebbe dovuto (né lui, né nessun altro) conoscere e non essendo affatto uno sprovveduto aveva, forse, tratto conclusioni diciamo così alquanto “pericolose” ed era dunque per evitare che quelle conclusioni fossero divulgate, che qualcuno aveva deciso di chiudere, in modo definitivo, l’”Affare Adinolfi”?

Ma in una storia così intricata, una storia degna della sceneggiatura di un Film che sembra un gioco di scatole cinesi incastrate le une dentro le altre, non potevano mancare i fascisti. Ed eccoli dunque spuntare nella persona di Stefano Delle Chiaie, fondatore dell’Organizzazione nazifascista Avanguardia Nazionale e – come ho spesso scritto su queste pagine elettroniche – a Roma noto come “Er Caccola”, data la sua bassa statura.

Un biglietto da visita che era tutto un programma (politico)

Molti anni fa, se si entrava nella Sede di Avanguardia Nazionale, sita al civico 37/a di Via Marco Dino Rossi (Cinecittà) gentilmente offerta ai nazifascisti da Roma Capitale, poteva succedere, tra busti del duce e bandiere naziste, di trovare, un biglietto da visita, un po’ ingiallito, abbandonato sopra delle carte sparse su una scrivania; biglietto da visita che recitava: “Publicondor, via Elvia Recina 29, Roma”. Publicondor era il nome di un’Agenzia di Stampa attiva trent’anni fa, specializzata, si leggeva nei primi numeri, in notizie sull’America Latina. E in fondo Stefano Delle Chiaie – che di quella Agenzia di Notizie era, con Adriano Tilgher, il fondatore ed Editore – quel Continente lo conosceva bene.

Publicondor era anche una delle tante sigle utilizzate dal leader di Avanguardia Nazionale quando, dopo la sua scarcerazione alla fine del 1989, si impegnerà come non mai per rimettere in piedi un progetto “nazional rivoluzionario”. In quel periodo poteva contare, oltre alla piccola Agenzia di Stampa, su una Società di import ed export gestita insieme al suo Avvocato, Stefano Menicacci, su una Pizzeria a Tor Vergata, e inoltre Delle Chiaie aveva creato anche una sorta di Circolo riservato, noto come Il Punto, nome utilizzato per le iniziative politiche a Roma. Una vera e propria Rete nera, attorno alla quale ruotavano contatti, affari riservati e alleanze sotterranee dei neri della Capitale e non solo.

Delle Chiaie (1936-2019) – che di Servizi e di “lavoro sporco” se ne intendeva – entra in questa storiaccia attraverso un lancio, come si dice in gergo, dell’Agenzia di Stampa che aveva fondato denominata, come avete letto sopra, “Publicondor. “Er Caccola” – che, nel Cile dei militari, era stato anche un alto Ufficiale della Polizia Politica di Augusto Pinochet, la DINA, con il grado di Colonnello – l’aveva così chiamata in memoria del famigerato “Plan Condor” [1975] un’azione repressiva coordinata tra le dittature militari di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay e Uruguay, Paesi del Cono Sud dell’America Latina e condotta con la collaborazione degli Stati Uniti, per disarticolare le Organizzazioni guerrigliere e i Movimenti politici di sinistra di quei Paesi, uccidendone i rappresentanti in qualunque luogo del mondo si trovassero o si fossero rifugiati.

Dunque, per quanto riguarda la nostra storia, la Publicondor lancia, nel Luglio del 1996, un pezzo sulla scomparsa di Paolo Adinolfi dal significativo titolo di: “Il Giudice è stato Sisdemato?” adombrando, con un gioco di parole neanche tanto criptico, un ruolo centrale del SISDE in quella scomparsa e quel pezzo si chiude con l’affermazione che Paolo Adinolfi è stato ammazzato “Per quanto da lui scoperto sugli investimenti miliardari di funzionari dei servizi segreti”, nel contesto “di una girandola di compravendite fittizie di immobili” attraverso Società fantasma “tutte da ricondurre allo stesso ambito”. E dopo l’uscita di quella notizia, che pure avrebbe dovuto smuovere le acque “stagnanti” della scomparsa di Paolo Adinolfi, non succede, invece, assolutamente nulla.

A questo punto – se mettiamo insieme due fatti certi, il primo: che la storia del nostro Paese ci ha, purtroppo, abituato al lavoro sporco dei Servizi; il secondo: che gente come Stefano Delle Chiaie – per i contatti che aveva e per essere spesso chiamata a svolgere proprio quel lavoro sporco, “in nome e per conto di” – era depositaria di segreti scottanti assolutamente da non rivelare – e dunque poteva sapere perché Adinolfi era scomparso e chi aveva deciso che il Magistrato doveva sparire – possiamo credere alle conclusioni del Giudice Carnevale, titolare della seconda Inchiesta giudiziaria sulla scomparsa del Magistrato romano e dunque ritenere, con sufficiente attendibilità, che Paolo Adinolfi sia stato prima fatto sparire e poi ucciso perché doveva tacere, essendo venuto a conoscenza di segreti inconfessabili.

Di questo possiamo ormai essere, anche se non del tutto sicuri, passabilmente certi e – parafrasando le parole di un famoso pezzo del 1974 di Pier Paolo Pasolini – possiamo anche noi scrivere: “Io so. Ma non ho le prove” anche se – a differenza del Pasolini del 1974 – noi su questa sparizione sospetta, sui suoi autori e sul suo movente, qualche indizio (ma forse anche qualche prova) visto l’affollarsi sul palcoscenico di questa storiaccia di molti personaggi ambigui, invece, ce l’abbiamo.

