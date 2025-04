Papa: Ama, presidio permanente e servizi rinforzati a Santa Maria Maggiore

Una task force di Ama composta da 400 operatori e 150 mezzi è stata operativa durante le esequie del Santo Padre. Il personale della municipalizzata, che ha presidiato tutte le fasi pre e post della celebrazione e del corteo funebre, ha eseguito interventi a ciclo continuo di pulizia e svuotamento dei contenitori, opportunamente rafforzati, per garantire il decoro di tutto il quadrante.

Nei giorni scorsi il medesimo piano operativo ha riguardato l’area di piazza San Pietro, meta di romani e pellegrini che hanno omaggiato le spoglie di Papa Francesco. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

Tutte le operazioni, che si sono svolte in piena sinergia con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza, sono state e sono tuttora monitorate in tempo reale attraverso la “Control Room” U.c.r.o.n.i.a., la Centrale Operativa digitalizzata che coordina le attività di igiene urbana sull’intero territorio cittadino.

Ulteriore personale, con l’ausilio di altri mezzi speciali, è entrato in azione una volta terminate le esequie su tutte le aree coinvolte, tra piazza San Pietro e piazza di Santa Maria Maggiore, in modo da consentire la progressiva riapertura alla normale viabilità veicolare e pedonale.

Interventi di rifinitura sono tuttora in corso e proseguiranno anche nella giornata di domani ove necessario.

Sempre nell’area di piazza Santa Maria Maggiore le operatrici e gli operatori di Ama garantiranno un presidio permanente con il rafforzamento dei servizi di pulizia e raccolta in previsione del grande afflusso dei fedeli durante tutto l’anno giubilar e.

