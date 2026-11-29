Si chiama San Carlo da Sezze, sta ad Acilia — zona sud di Roma — e domenica- 29 novembre- è diventata il centro del mondo cattolico romano. La ragione: la visita pastorale di papa Leone XIV, la sua presenza fisica in mezzo alla gente di un territorio spesso dimenticato dalle cronache “di regime” e dalla 打 politica. Un’accoglienza travolgente, quella della comunità, che ha circondato il Pontefice fin dall’inizio e non lo ha più lasciato.

La scena del microfono, e la lingua del Popolo

Il momento più virale della giornata è arrivato prima ancora del discorso. Mentre sistemava l’audio — impossibile non sentire l’eco piena degli altoparlanti — Leone XIV ha chiesto «Si sente?», per poi aggiungere con un sorriso: «Manco poco». In romanesco, senza filtri, alla maniera di chi non teme di abbassarsi al livello di chi ascolta.

Poi la parte sostanziale: il confronto con i ragazzi del catechismo, i quali sono stati chiamati a rispondere a due domande sulla liturgia del giorno (qual è il nome di questa domenica? cosa prepara l’Avvento?). Risposta corale: «Avvento» e «Natale». Il Papa ne è stato visibilmente soddisfatto.

Ma c’è una ferita aperta in questa parrocchia, ed è vecchia di ventinove anni

Sarebbe riduttivo fermarsi qui. Perché nella messa celebrata ad Acilia Leone XIV ha fatto un passo che non è una formalità: ha richiamato esplicitamente la vicenda di don Mario Torregrossa, primo parroco di San Carlo da Sezze, accoltellato e malmenato — il 24 novembre 1996 — mentre si trovava in preghiera dentro quella stessa chiesa in cui il Papa ha celebrato.È una data da non dimenticare, perché segna un punto di rottura nella storia del quartiere: l’aggressione a un sacerdote, nel suo tempio, mentre recita le sue preghiere.

Il Pontefice non ha politicsato l’episodio, ha fatto di più: ne ha indicato il significato, sostenendo che la figura di Torregrossa dimostra che si può resistere alla violenza senza rinunciare a vivere, a servire, ad amare. Una lezione che arriva in un tempo — l’inizio dell’Avvento — in cui la Chiesa chiede ai fedeli di tener desta l’attenzione.

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