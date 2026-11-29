Papa Leone XIV in visita ad Acilia: la battuta in romanesco con i bambini e il ricordo di don Mario Torregrossa
L'incontro nella parrocchia di San Carlo da Sezze nella prima domenica di Avvento. Durante la messa l'omaggio al primo parroco della chiesa, aggredito nel 1996 mentre pregava
Si chiama San Carlo da Sezze, sta ad Acilia — zona sud di Roma — e domenica- 29 novembre- è diventata il centro del mondo cattolico romano. La ragione: la visita pastorale di papa Leone XIV, la sua presenza fisica in mezzo alla gente di un territorio spesso dimenticato dalle cronache “di regime” e dalla 打 politica. Un’accoglienza travolgente, quella della comunità, che ha circondato il Pontefice fin dall’inizio e non lo ha più lasciato.
La scena del microfono, e la lingua del Popolo
Il momento più virale della giornata è arrivato prima ancora del discorso. Mentre sistemava l’audio — impossibile non sentire l’eco piena degli altoparlanti — Leone XIV ha chiesto «Si sente?», per poi aggiungere con un sorriso: «Manco poco». In romanesco, senza filtri, alla maniera di chi non teme di abbassarsi al livello di chi ascolta.
Poi la parte sostanziale: il confronto con i ragazzi del catechismo, i quali sono stati chiamati a rispondere a due domande sulla liturgia del giorno (qual è il nome di questa domenica? cosa prepara l’Avvento?). Risposta corale: «Avvento» e «Natale». Il Papa ne è stato visibilmente soddisfatto.
Ma c’è una ferita aperta in questa parrocchia, ed è vecchia di ventinove anni
Sarebbe riduttivo fermarsi qui. Perché nella messa celebrata ad Acilia Leone XIV ha fatto un passo che non è una formalità: ha richiamato esplicitamente la vicenda di don Mario Torregrossa, primo parroco di San Carlo da Sezze, accoltellato e malmenato — il 24 novembre 1996 — mentre si trovava in preghiera dentro quella stessa chiesa in cui il Papa ha celebrato.È una data da non dimenticare, perché segna un punto di rottura nella storia del quartiere: l’aggressione a un sacerdote, nel suo tempio, mentre recita le sue preghiere.
Il Pontefice non ha politicsato l’episodio, ha fatto di più: ne ha indicato il significato, sostenendo che la figura di Torregrossa dimostra che si può resistere alla violenza senza rinunciare a vivere, a servire, ad amare. Una lezione che arriva in un tempo — l’inizio dell’Avvento — in cui la Chiesa chiede ai fedeli di tener desta l’attenzione.
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