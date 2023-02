Parcheggi a impatto zero

Pianificare con un’azione mirata le infrastrutture di ausilio al raggiungimento di un obiettivo cosi importante è uno dei primi e piccolissimi passi da compiere.

Fondamentale è la rinaturalizzazione di spazi e tessuti interstiziali urbani, rendendo vitali le aree VERDI con messa a dimora degli Alberi (progetto Ossigeno) e per la fruibilità cittadina con sentieri pedonali e anche ciclabili ove fattibili, da rendere intimamente interconnessi da una fitta rete che collega piu aree Verdi e Parchi, ad un ulteriore STOP al consumo di suolo con nuovo cemento che purtroppo si constata ancora spinto in molte aree della ns periferia.

Tra le varie realtà civiche del nostro territorio il comitato di quartiere

CDQ Cittadini di Colli Aniene Bene Comune si è impegnato molto per iniziare un percorso per il nostro quartiere per disincentivare uso auto a combustibile, fin dal 2015 con il GDL MOBILITA SOSTENIBILE, che ha avuto ed ha ancora tanti ostacoli diversificati dalla burocrazia e dalle continue frammentazioni delle competenze.

Oltre il PUMS (piano Urbano Mobilità Sostenibile) approvato ed adottato da Roma Capitale, con i fondi necessari all espletamento dei progetti in esso contenuti, dobbiamo anche sapere che

Roma (assieme a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato e Torino) è una tra le 100 città europee selezionate per una missione UE che nel 2022-2023 che riceverà 360 milioni tramite progetto #HorizonEurope per avviare percorsi verso la neutralità climatica entro la fine del decennio, cioè 20 anni in anticipo rispetto all’UE in complesso.

Questo aspetto dell’attività istituzionale ci mette davanti all evidenza che la strategia per un impatto zero va vista considerando i molteplici fronti su cui può intervenire.

Pertanto plauso ai primissimi e piccolissimi passi di chi ha già pensato e sta compiendo iniziative semplici per mitigare conseguentemente gli inquinanti nell atmosfera. E la mobilità sistenibile sposa questi obiettivi.

Rastrelliere e colonnine elettriche nonché carsharing sono uno degli obiettivi.

Ed ecco che arriva la UISP CS FULVIO BERNARDINI con le installazioni di tali dispositivi.

L’AMMINISTRAZIONE è sensibile ad una mobilità e trasporti più sostenibili e auspichiamo che prosegua il percorso intrapreso.

Si può pensare di emanare Ordinanze, DD, Direttive ed altri strumenti di cui è dotata l’amministrazione per vincolare ai sensi della normativa recepita, i soggetti che ancora non hanno ancora potuto avviare questa innovazione o comunque sensibilizzarli e sollecitarli a tale piccola civica azione ad integrazione e completamento di obiettivi più ampi.

Che siano realizzati tali dispositivi park non solo in Tutti i CS ASD del nostro territorio, ma anche in tutte le SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, SUPERMERCATI, SERVIZI POSTALI, PARROCCHIE, ed altri SERVIZI PUBBLICI e PRIVATI.

Gabriella Masella