Parcheggi in piazza delle Primule: le precisazioni dell’assessore Paola Perfetti

In merito all’articolo di Alessandro Moriconi sulla question time per i lavori in piazza delle Primule, posta durante la seduta del Condiglio del Municipio Roma 5 del 10 ottobre 2019 riceviamo dall’assessore Paola Perfetti la nota che di seguito pubblichiamo.

“E’ stato possibile realizzare l’intervento in P.za delle Primule, richiesto dal consigliere Pietrosanti, grazie all’impegno dei tecnici UO strade del Municipio V e di Polizia Locale, attingendo i fondi dall’Accordo Quadro di Manutenzione Ordinaria ed avendo come principio guida la sicurezza da garantire ai cittadini.

Il giornalismo spazzatura vede tra i suoi esponenti l’ex Assessore Moriconi: questi non perde occasione per gettare fango sul nostro operato e riferire in modo strumentale quanto viene dichiarato con correttezza e trasparenza da questo Assessorato: infatti riteniamo grave il pubblicare insinuazioni circa la regolarità di gestione fondi e delle procedure seguite per un progetto che è stato elaborato all’interno dell’Amministrazione.

Evidentemente occorre fare ricorso a vili allusioni e fatti che non esistono e che non possono essere supportati da alcun indizio né tantomeno prova.

Invitiamo coloro che sono dediti all’informazione pubblica ad accedere a tutti gli atti che riguardano i nostri interventi che per quanto ci riguarda, a partire dal bilancio, sono totalmente trasparenti.

Arch. Paola Perfetti, Assessore LLPP municipio Roma V“

Da quanto scrive l’Assessore, apprendiamo che quanto da noi supposto nell’articolo del 10 ottobre, corrisponde al vero. Per realizzare alcuni stalli di parcheggio in piazza delle Primule, seppur per “la sicurezza da garantire ai cittadini” sono stati utilizzati fondi della “manutenzione ordinaria”, procedura non utilizzata invece per chiudere una buca in via dei Glicini.

Non si sa, invece ancora, quanto siano costati i lavori per il parcheggio.

Quanto agli insulti contenuti nella nota, preferiamo non raccogliere la provocazione, e proseguire con argomentazioni. Le foto qui pubblicate ritraggono piazza delle Primule com’è oggi, 29 ottobre 2019, alle ore 19:00.

Dopo la realizzazione degli stalli le auto provenienti da via dei Bucaneve per voltare a destra in direzione Tor de’ Schiavi superano abbondantemente la striscia di mezzaria. Informo inoltre l’Assessore che NON è ancora stata posizionata la SEGNALETICA orizzontale e verticale indicante le modalità della sosta: in linea, a pettine o a spina?!

Alessandro Moriconi