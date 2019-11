Parcheggio di via Como, ok dalla Conferenza dei servizi a realizzazione impianto sportivo

“Oggi si è sbloccata una situazione ferma da anni. A breve infatti potranno iniziare i lavori di sistemazione della parte superficiale del parcheggio di via Como, nel quartiere Nomentano, nel II Municipio”.

Lo annuncia l’assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese. “La conferenza dei servizi ha dato parere positivo al progetto che prevede la realizzazione di un impianto sportivo e delle strutture connesse sopra il parcheggio, incluse attrezzature di quartiere. Per l’inizio dei lavori manca ora il passaggio in Giunta capitolina al quale seguirà il rilascio del permesso di costruire – continua Calabrese -.Un risultato importante reso possibile grazie al lavoro di dipartimenti e uffici che ringrazio. Sottolineo inoltre che i lavori non comporteranno costi aggiuntivi per Roma Capitale”.

“Un’opera fondamentale per i cittadini che era bloccata da un decennio, quindi un bel lavoro di squadra tra amministrazione e parte politica, ovviamente anche gli uffici che ci hanno supportato in questa non facile soluzione. I cittadini hanno finalmente un’area fruibile e godibile con un centro sportivo”, aggiunge il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno.