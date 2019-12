Parcheggio improprio. Il presidente del V municipio ci ricasca

Dopo essere finito sulle pagine della cronaca di Roma di importanti quotidiami romani il presidente del Municipio Roma V Giovanni Boccuzzi ci ricasca. Ma stavolta, anziché occupare il posto auto riservato ad una dipendente avente diritto, invece di percorrere i pochi metri che distano per parcheggiare correttamente, preferisce farlo nel posto auto riservato al Comando del gruppo Prenestino della Polizia Roma Capitale.

Questo è quanto si evince dalla foto che ci ha recapitato un anonimo dipendente capitolino, stufo evidentemente di quello che giudica un evidente sopruso, fatto da chi, oltretutto, della legalità e della trasparenza ne ha fatto almeno a parole, un credo e un vanto.

Sembra invece di essere in presenza di un comportamento che potremmo definire “alla Marchese del Grillo”, nel senso dell’io so io e voi non siete…

Vale la pena ricordare che il parcheggio interno della Sede di via di Torre Annunziata è poco più di un campo di calcetto e la distanza con i due posti riservati non supera i venti metri e che ,a meno di qualche impedimento fisico, l’atletico e giovane presidente municipale può percorrerlo al massimo in una manciata di secondi.

Pensiamo, considerate anche le continue segnalazioni, portate anche in aula Giulio Cesare attraverso una Interrogazione al Sindaco da parte del consigliere Figliomeni, che il presidente Boccuzzi possa iniziare a dare l’esempio sul come e dove parcheggiare.

Questo può sembrare un problema di lana caprina, ma così proprio non è!