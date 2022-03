Parcheggio inferiore Mercato Insieme, torna la discarica

Adesso è arrivato il momento che l’Istituzione Locale dica basta a chi con il proprio comportamento crea danni, oltre che all’ambiente e al decoro, anche, e non è secondario, patrimoniali. Non è passata neppure una settimana da quando gli operatori dell’Ama di zona avevano tirato a lucido un parcheggio, rimuovendo oltre una tonnellata di rifiuti di ogni genere ed ecco che chi sta ristrutturando il proprio appartamento o l’impresa che ha scelto ovviamente rigorosamente “in nero” non ha trovato di meglio che scaricare le sue nefandezze tra la vegetazione che sorregge il terrapieno del parcheggio.

L’AGS del Mercato Insieme di viale della Primavera ha già chiesto un incontro con l’Assessore Edoardo Annucci e farà altrettanto con gli assessori ai LL.PP. Maura Lostia e al commercio Marco Ricci e con lo stesso presidente del Municipio Mauro Caliste al fine di accelerare l’iter per la messa in sicurezza del parcheggio e la ricerca di soluzioni atte all’individuazione degli autori di questi veri e propri criminali ambientali.

Noi di Abitare A continueremo a denunciare e segnalare fatti delinquenziali come quelli perpetrati nei confronti del Mercato Insieme e di concerto, in questo caso con l’AGS e l’Istituzione Municipale a far sì che non si ripetano più. Sarà dura ma crediamo che attraverso la coesione si vincerà!

La Diretta Video su Abitare A notizie

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=search&v=493932122288951