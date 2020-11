Parchetto di via Castore Durante di nuovo ripulito dagli attivisti della Libera Assemblea Centocelle

Già nel mese di luglio 2020 gli attivisti della Libera Assemblea Centocelle avevano tirato a lucido uno spazio su cui il Municipio proprio non sembra intenzionato a metterlo a regime per la pulizia, la manutenzione e la dotazione di un impianto di illuminazione.

Un impianto quanto mai indispensabile in uno spazio dove purtroppo agisce indisturbata la prostituzione che si esercita nella vicina Palmiro Togliatti.

Una trentina i sacchi di rifiuti raccolti dagli attivisti e dai cittadini intervenuti a cui si aggiungono un paio di materassi e una vecchia porta.

Tra i rifiuti anche un paio di siringhe e una Pistola che poi all’arrivo dei Carabinieri immediatamente chiamati, si è rivelata essere una copia perfetta.

Più volte gli attivisti hanno sollecitato il Municipio anche attraverso Posta Certificata inviata anche al Presidente Boccuzzi.

Purtroppo però senza ricevere risposta, ci dicono gli attivisti presenti alla pulizia dell’area.

Insomma l’illuminazione e la presa in carico del Parchetto per controlli e manutenzionI programmate non sono rinviabili.