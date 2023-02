Parchi e Ville di Roma. Visite guidate e trekking storico-ambientali

Proseguono gli appuntamenti con le visite guidate e i trekking storico-ambientali.

L’ultimo appuntamento di febbraio è previsto per martedì 28 al Giardino Villa Glori, Parco della Rimembranza e Giardino Claudio Abbado (Auditorium Parco della Musica).

Per ciascuna villa o sito è stato studiato un percorso didattico di visita storico-botanica con proposte di itinerari predeterminati, con le soste programmate, alla scoperta delle specie più significative (per diffusione, particolarità o rarità) e dei singoli alberi monumentali e notevoli per dimensioni.

