Parchi riaperti in tutta Roma ma quello di piazzale Loriedo è ancora chiuso

Il parco di piazzale Loriedo è la più grossa ferita inferta a Colli Aniene insieme al casale della Cervelletta, ma proprio nulla viene fatto per sanare la situazione. Si continua ad ignorare il problema come se non esistesse.

E allora accade che, dopo il lockdown (4 maggio), vengono riaperti nella capitale i parchi ma ci si “dimentica” di quello di piazzale Loriedo ormai ridotto ad una savana. È un fatto di comodo o hanno perso le chiavi?

Ancora oggi, possiamo osservare un cancello chiuso con l’ordinanza della Sindaca affissa che ne decretava la chiusura, e la gente che guarda perplessa da fuori quello che era un gioiello, simbolo di un quartiere, ora ridotto ad uno stato di abbandono che non ha alcuna giustificazione.

Se questo è il vento del cambiamento che qualcuno di noi si aspettava, me compreso, è evidente che abbiamo sbagliato qualcosa. Chi ci segue, sa molto bene, che per quel parco abbiamo sempre lottato. Avevamo fatto in modo che l’amministrazione pubblica, sotto la spinta dei cittadini, riattivasse una fontana spenta da due anni. Ora ci piange il cuore vedere lo stato penoso in cui è ridotto questo parco e non c’è nessuna scusa al disastro perpetuato per la rigidità usata in questo caso ma non applicata per altri casi molto più eclatanti.

Negli ultimi quattro anni, abbiamo perso piazzale Loriedo, abbiamo perso il Casale della Cervelletta, abbiamo perso il porta a porta per il ritiro dei rifiuti e non abbiamo guadagnato nulla per altri servizi necessari al funzionamento della città. Come sono ridotte le nostre strade e i nostri marciapiedi sono sotto gli occhi di tutti, continuiamo ad essere inondati di roghi tossici, le nostre scuole cadono a pezzi, i cantieri sulle strade sono interminabili … e noi attendiamo ancora un modo diverso di governare la periferia di una metropoli.

Post Scriptum, Perché sul sito del Comune di Roma continua ad apparire (senza che gli amministratori se ne vergognino) questa falsa immagine del Parco di piazzale Loriedo (com’era una volta), addirittura come immagine simbolo del IV Municipio?

Antonio Barcella