Parchi Urbani, accordo su monitoraggio biodiversità

Approvata dalla Giunta Capitolina la delibera relativa allo schema di accordo di collaborazione tra Roma Capitale, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR e Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Lazio.

Un’azione diretta a valorizzare la sostenibilità del patrimonio ambientale e storico-culturale della capitale: in particolare oggetto di attenzione saranno i parchi urbani, quali spazi di biodiversità e centri di educazione ambientale.

“Roma è una città verde caratterizzata da un articolato sistema di habitat: analizzare e promuovere l’impatto che tale patrimonio ha sulla qualità della vita è essenziale al fine di mettere in atto politiche in grado di tutelare sia i cittadini sia l’ambiente.

La sinergia che realizziamo con CNR-IRET e ARPA Lazio ci consentirà di monitorare la biodiversità, la qualità dell’aria e soprattutto gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ecosistema cittadino: la prima area interessata dal progetto sarà il parco urbano di villa Paganini, nel municipio II.

I dati ricavati verranno utilizzati per una gestione più sostenibile del verde urbano e per attività divulgative rivolte alla cittadinanza, promuovendo i parchi della città come laboratori di studio e tutela” ha dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Alfonsi Sabrina Alfonsi, che ha proposto la delibera.

“Siamo entusiasti di vedere questo progetto messo in atto nel nostro territorio: infatti grazie a questa iniziativa il secondo municipio sarà un punto di riferimento per la ricerca scientifica.

Villa Paganini diventerà un parco strategico in grado di fornire importanti dati relativi all’impatto che la componente vegetazionale ha sulla qualità dell’aria. Il progetto ha anche un obiettivo conoscitivo: i risultati verranno condivisi con i cittadini” ha dichiarato Francesca Del Bello, presidente del Municipio II.

“Con il progetto “Villa Paganini, un parco urbano nell’antropocene” Roma avrà il primo “parco sentinella”, il primo prototipo di area verde urbana per misurare i rischi legati alla pressione antropica e ai cambiamenti climatici, per capire il presente urbano e sperimentare soluzioni per il futuro” hanno spiegato Marta Francocci e Schiattarella Associati, ideatori e curatori del progetto.

