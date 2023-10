Parco A. Tozzetti. L’incontro con il Presidente del IV Municipio Umberti

realizzazione di accessi protetti al parco, con la creazione di scivoli per andicappati e relativi attraversamenti pedonali ;

sistemazione delle sedute in muratura fatiscenti nella piazza centrale del parco e possibilità di riattivale la fontana esistente;

ricollocamento in opera di alcune panchine metalliche che nel corso degli anni sono state trafugate dal parco (n.7 panchine);

ripristino della pavimentazione in marmette di cemento dei viali disconnessi a causa delle radici delle alberature esistenti;

