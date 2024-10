Parco affaccio Lungotevere delle Navi, terminata rimozione rifiuti

E’ terminata la rimozione dei rifiuti accumulati nel sito di cantiere del Parco d’affaccio Lungotevere delle Navi da parte di AMA.

Dall’8 al 22 di ottobre, sono state rimosse 50 tonnellate complessive di di rifiuti con sei viaggi e con l’ausilio di un escavatore e un Bobcat.

L’intervento fa parte della conclusione del primo stralcio dei lavori sul Lungotevere delle Navi, nel Municipio II, uno dei cinque nuovi parchi sul Tevere che l’amministrazione capitolina concluderà nell’arco della Primavera 2025.

Oltre al Lungotevere delle Navi, gli altri cantieri riguardano il parco d’affaccio di Ostia Antica, quello di Ponte Milvio, quello dei Prati dell’Acqua Acetosa e quello del Foro Italico.

“Con la rimozione dei rifiuti, si conclude il primo stralcio dei lavori per il parco d’affaccio Lungotevere delle Navi, man mano la rimozione dei rifiuti interesserà tutti gli altri cantieri nei quali sono stati trovati, dissotterrati e accumulati in appositi siti di cantiere, in attesa della conclusione della rimozione da parte di AMA.

Parte a breve il secondo stralcio degli interventi per tutti e cinque i cantieri, che riguarda propriamente i percorsi, le terrazze, e la fruibilità delle aree.

I nuovi parchi d’affaccio saranno per Roma cinque nuovi polmoni verdi, luoghi prima non fruiti che tornano alla cittadinanza come scrigni di biodiversità ma soprattutto come beni comuni da vivere”, ha commentato l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙