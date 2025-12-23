Parco Aniene, due campi abusivi smantellati: otto persone denunciate

Ancora una volta, l’operazione “Legalità e Decoro” ha acceso i riflettori sulle aree verdi della Capitale, portando agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale a intervenire in maniera coordinata per contrastare occupazioni abusive e degrado urbano.

Ieri mattina l’azione si è concentrata sul Parco Aniene, dove due insediamenti improvvisati erano sorti tra la vegetazione, costruiti con baracche di fortuna. All’interno, vivevano otto persone, tutte denunciate per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Durante i controlli, due cittadini bengalesi sono risultati privi di regolare permesso di soggiorno e sono stati accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per gli accertamenti sul loro status legale in Italia.

L’intervento è proseguito con la collaborazione dell’A.M.A., che ha provveduto a smantellare completamente le strutture e a rimuovere un’ingente quantità di rifiuti, tra cui materassi, scarti alimentari e materiali di ogni tipo utilizzati per i ricoveri.

L’area verde, ora liberata, torna sotto il controllo delle autorità, a garanzia della sicurezza e del decoro del parco.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, l’operazione rientra in un programma più ampio di monitoraggio delle zone extraurbane, volto a prevenire nuovi insediamenti abusivi e a tutelare le aree pubbliche della Capitale.

