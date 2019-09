Parco Centocelle. In corso la Commissione capitolina

“È in corso – informa in una nota l’assessore all’Ambiente del V Municipio Dario Pulcini – la Commissione Capitolina congiunta ambiente e cultura sul Parco Archeologico di Centocelle. Come abbiamo detto varie volte il nostro obiettivo è quello di riqualificare e valorizzare l’area verde, per rimuovere ogni traccia di inquinamento e di rifiuti. Questo iter è iniziato mesi fa, dopo anni di sospensione dei lavori e immobilismo.

“All’ordine del giorno, in Commissione, vi è ovviamente la bonifica del Parco e la realizzazione del secondo stralcio dei lavori (per avviarli abbiamo stanziato 2.600.000 euro che erano stati definanziati). Non solo, si sta discutendo anche sullo stato dell’arte sul progetto di musealizzazione, sul possibile recupero del rudere noto come “antica osteria romana” e sulla situazione del tunnel ex STEFER. In corso anche aggiornamenti su quanto fatto nei confronti degli autodemolitori (ricordiamo che abbiamo chiuso le attività in quanto carenti dei requisiti oggettivi e soggettivi).

“Il nostro obiettivo come Movimento 5 stelle è quello di restituire in tempi rapidi un importante polmone verde alla cittadinanza. Sappiamo che è un percorso in salita, ma ce la stiamo mettendo tutta e abbiamo già svolto le indagini per la bonifica. Ricordo che, per effettuarla, abbiamo stanziato 500.000 euro che verranno impegnati questo anno.”