Parco Centocelle: l’incendio riaccende l’urgenza delle bonifiche

Oggi giovedì 26 giugno, tra il profumo amaro del fumo e le prime verifiche sul terreno annerito, il Parco Archeologico di Centocelle si è svegliato con una domanda sospesa nell’aria: è stata solo sfortuna o c’è qualcosa di più dietro l’incendio divampato nella giornata di ieri mercoledì 25 giugno 2025 tra via di Centocelle e viale Palmiro Togliatti?

Il rogo, scoppiato proprio a ridosso dell’area dove un tempo sorgevano gli sfasciacarrozze, ha scosso la comunità locale e riacceso le ansie di chi, con fatica, sta cercando di far rinascere il grande polmone verde dell’Est romano.

Il sopralluogo e i primi rilievi

A rassicurare, almeno in parte, è stato il comitato PAC Libero, da anni attivo nella tutela del parco. “Le fiamme hanno coinvolto soprattutto la vegetazione.Essenze arboree, arbusti ed erba – racconta Cristiana Trizzino – perché i rifiuti fortunatamente erano stati rimossi nei mesi precedenti e le auto dell’autodemolitore angolo Casilina-Togliatti sono state fatte sgombrare“.

L’incendio fuori dai confini del parco

“Il parco non è stato toccato – conferma Edoardo Annucci, assessore all’Ambiente del Municipio V – l’incendio ha interessato un versante di proprietà ATER, in fase di acquisizione da parte del Comune”. Un dettaglio importante, che riporta l’attenzione su un tema ancora aperto: la necessità di acquisire le aree private adiacenti al parco, per metterle definitivamente in sicurezza e restituirle ai cittadini. E proprio quel confine tra il già pubblico e il non ancora, ieri ha fatto la differenza.

Il precedente che fa paura

Il pensiero, inevitabilmente, è andato al luglio del 2022, quando il fuoco divorò 21 autodemolitori lungo viale Togliatti. “il Servizio giardini era già intervenuto sul verde all’interno del parco – chiarisce Giammarco Palmieri, presidente della Commissione Ambiente – garantendo le fasce di rispetto e, in questo modo, si è potuto evitare che le fiamme divampassero dentro l’area”.

Una paura alimentata anche dalla strana coincidenza: nello stesso momento, un altro incendio è scoppiato nel pratone di Torre Spaccata, con conseguenze ben più gravi. “È difficile pensare a un caso – commenta Trizzino – e l’amarezza è tanta: accade proprio quando i segnali di riqualificazione iniziavano a essere tangibili”.

Il punto sui lavori

L’area verde è infatti coinvolta in un ampio piano di interventi che, a detta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dovrebbero trasformarla nel “Central park di Roma est”. Al momento, in particolare, sono in corso i lavori per i nuovi accessi pedonali: quello da via Casilina, per cui il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine dell’estate e quello su via di Centocelle, che permetterà di collegare il parco con il Quadraro e con Tor Pignattara. A cui si aggiungeranno gli ingressi da via Togliatti, all’altezza di viale dei Romanisti per l’Alessandrino e Torre Spaccata e da via Papiria per il quartiere Don Bosco.

