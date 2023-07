Parco Centocelle presentazione del Masterplan

“Lunedì 17 luglio 2023 ore 18,30, presso la Casa della Cultura in via Casilina 665, finalmente presentiamo il Masterplan ed il cronoprogramma degli interventi sul Parco Archeologico di Centocelle. Un momento importantissimo, che segna una svolta per la storia del parco”.

Lo afferma in un post su facebook Giammarco Palmieri (già presidente del V Municipio) e attualmente Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale.

Il programma nella locandina