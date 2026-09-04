Parco del Pineto, ripulita l’area di via Stampini: demoliti i rifugi di fortuna

Un polmone verde riassediato dal degrado e restituzione del territorio ai residenti. Alle prime luci del mattino, di venerdì 4 settembre, il silenzio del Parco del Pineto, nel tratto che si affaccia su via Ettore Stampini, è stato interrotto dagli automezzi della Polizia Locale e dalle squadre di pulizia urbana, impegnate in un blitz per eradicare un insediamento abusivo sorto tra la fitta vegetazione della riserva.

Rifugi di fortuna nel cuore del parco

Nascoste tra alberi e sterpaglie, erano state erette diverse strutture di fortuna assemblate con materiali di recupero, lamiere, compensato e teli di plastica:

Il blitz delle forze dell’ordine: L’intervento è stato condotto dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale, con il supporto operativo dei Guardiaparco e del personale della Protezione Civile.

Nessun occupante trovata: Al momento dell’accesso da parte delle pattuglie, le baracche si presentavano del tutto disabitate e vuote nelle immediate adiacenze, evitando criticità nella gestione dell’area.

Cantiere di bonifica ad alta intensità

Abbattuti i ripari di fortuna, la vera sfida si è spostata sullo smaltimento dell’imponente quantità di scarti accumulata nel tempo all’interno della macchia verde:

Intervento straordinario AMA: Gli operatori ambientali sono al lavoro con mezzi dedicati per rimuovere quintali di spazzatura e rottami disseminati nel terreno.

Lavori a oltranza: Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, con l’obiettivo di garantire la piena e sicura fruibilità di questo spicchio di parco da parte dei cittadini del quartiere.

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