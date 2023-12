Parco della Mistica, per la stabilizzazione e il rilancio attività produttive e sociali

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio del V Municipio ha espresso parere favorevole ad una proposta di delibera consiliare a firma consiglieri capitolini di entrambi gli schieramenti politici.

La delibera, che con molta probabilità andrà in aula subito dopo l’approvazione del Bilancio 2024/2026, prevede l’istituzione di un tavolo tecnico entro i 45 giorni successivi all’approvazione, sarà realizzato uno schema quadro che servirà per procedere ad assegnazioni di aree su cui vengono svolte attività fin dal passaggio delle decine di ettari di terreno agricolo dalla proprietà Federici al comune di Roma in seguito ad una convenzione urbanistica con cui vennero realizzate a ridosso del GRA delle strutture commerciali e la Prenestina bis.

Nell’area sono state realizzate una centrale elettrica fotovoltaica, attrezzature sportive e per il tempo libero, attraverso donazioni della Nazionale cantanti, una Casa Famiglia, il ristorante, una falconeria e degli orti tutto gestito dalla fondazione Cap. Ultimo, un’area agricola ristorante e vendita prodotti agricoli condotta dalla Comunità di Capodarco con l’utilizzo anche di soggetti svantaggiati di concerto con i Servizi Sociali di ASL e Comune di Roma, la presenza di un allevatore di ovini e un maneggio sportivo dove personale qualificato esercita anche la pet-terapy.

Il V municipio, attraverso la Giunta e l’assessore al Patrimonio, Urbanistica e Bilancio Sergio Scalia stanno lavorando anche su progetti per l’utilizzo di un’altra trentina di ettari ancora liberi da attività.

Negli interventi Daniele Rinaldi dei FD’I ha espresso il parere favorevole purché i cittadini si rendano conto della valenza pubblica dell’area su cui la politica romana non ha di certo brillato per definire situazioni sotto il profilo tecnico amministrativo.

Mattana dei VerdiSinistra favorevole alla proposta che con la Centrale Elettrica Fotovoltaica esistente si potrà ragionare e puntare anche alle Comunità energetiche. Il consigliere Pacifici ha sottolineato che tutte le forze politiche presenti in municipio devono essere rappresentate. Mattana è intervenuto nuovamente sottolineando che il municipio deve essere rappresentato, cosa che così non è mai stata, che di certo non sarà un tavolo carbonaro che invece deve essere snello e operativo e che non è pensabile che possa ripercorrere le logiche con cui si muove la politica municipale.

Insomma una volta approvata la proposta di delibera consiliare verrà insediato il tavolo operativo per la stesura di apposite concessioni che finalmente e in forza della delibera 140 per le assegnazioni di beni comunali, che ancora purtroppo non ha trovato applicazione e che pur con gli abbattimenti dei Canoni per chi opera con finalità sociali, consentirà alla casse comunali di avere introiti oggi sconosciuti.

Il parere sulla delibera è passato all’unanimità grazie al voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni.

Adesso non resta che aspettare il voto dell’aula Giulio Cesare e il successivo insediamento del tavolo operativo.

Speriamo che tutto avvenga in tempi brevi, perché da quando l’area è passata da Federici al Comune di Roma, tanti anni fa, le istituzioni non hanno praticamente prodotto nulla.

Vedremo e riferiremo.