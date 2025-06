Parco della Resistenza, due viali intitolati a Cinciari Rodano e Vassalli

Due viali intitolati a Marisa Cinciari Rodano, partigiana e politica, e Giuliano Vassalli, giurista e antifascista, al Parco della Resistenza dell’8 Settembre, nel Municipio I.

Nella giornata di ieri 5 giugno, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto alla cerimonia di scoprimento delle targhe toponomastiche. Presenti anche l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, la presidente del Municipio I Lorenza Bonaccorsi e i familiari di Vassalli e Cinciari Rodano.

