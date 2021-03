Parco di Centocelle: al via iter per rimozione dei rifiuti 

Dopo un sopralluogo congiunto nel Parco di Centocelle al quale hanno partecipato l’Assessorato, il Dipartimento Tutela Ambientale e il Provveditorato Opere Pubbliche, è stata ufficialmente comunicata la consegna delle aree ai due progettisti per le attività preliminari alla rimozione dei rifiuti.

L’iter prevede 45 giorni per gli esiti delle indagini, al fine di escludere potenziali rischi di inquinamento del suolo, e 30 per la progettazione della rimozione dei rifiuti.

“Con questo provvedimento, di 100.000 euro, vengono avviate nell’area del cosiddetto ‘canalone’ due attività distinte, una di indagine e una di progettazione della rimozione dei rifiuti con la quantificazione effettiva dei costi necessari alla cosiddetta bonifica” ha spiegato l’Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale Katia Ziantoni.

“A valle di queste attività sapremo quanto dovrà essere stanziato, in bilancio, per le successive operazioni di rimozione dei rifiuti. Le attività propedeutiche si rendono necessarie sia per la caratterizzazione e la quantità di rifiuti abbandonati sia per escludere eventuali matrici di inquinamento a tutela dell’ambiente e di tutti i cittadini. Cercheremo in questo senso di fare il massimo per dare risposte concrete e tenere informata la cittadinanza sugli sviluppi”, ha concluso Ziantoni.