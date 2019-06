Parco di Centocelle, partono gli incendi

Con il solleone che ha portato in pochi giorni la temperatura a sfiorare i 38° gradi, ecco ripresentarsi il dramma degli incendi, in particolare sui 120 ettari di quello che un giorno sarà il Parco Archeologico di Centocelle.

Pochi giorni fa, il 24 giugno 2019, una cittadina che frequenta giornalmente il parco ci ha segnalato il primo incendio della stagione. L’erba bassa, essendo stata tagliata non molto tempo fa, non mette certo al riparo dal rischio d’incendio, tra l’altro quasi sempre di natura dolosa, l’unica differenza sta nell’altezza delle fiamme.

Negli ultimi tre anni gli incendi nel parco sono stati un vero e proprio flagello per la flora e la fauna che ama nidificare e riprodursi nell’area e che ha portato le fiamme a lambire la proprietà del Ministero della Difesa tanto a far sì che il Ministero avanzasse la richiesta al Municipio di avere una fascia di terreno per proteggere gli immobili e gli uffici lì presenti.

Purtroppo pur parlando molto di sicurezza e prevenzione incendi, non ci sembra che siano state portati avanti misure per contrastarli e a favorire, nel caso, le operazioni di spegnimento.

Infatti nulla è stato fatto per l’allargamento e la messa in sicurezza dell’accesso carrabile di via Casilina, 712 e non è stata allestita nessuna presa d’acqua per favorire il rifornimento delle autobotti dei Vigili del Fuoco, oggi costrette ad andare a rifornirsi altrove perdendo tempo prezioso e per di più con azzardate manovre per entrare e uscire su via Casilina.

Giorni fa, in una Commissione Capitolina congiunta tra Cultura ed Ambiente, si è parlato di un ponte Ciclopedonale per scavalcare la via Casilina da via delle Camelie, dei lavori del 2° lotto, della necessità di alcune panchine… ma incredibilmente bocche cucite sull’accesso di via Casilina 712 e sulla realizzazione di prese d’acqua per la prevenzione incendi. Nessuna certezza anche sulla bonifica del canalone e sulla destinazione dei rottamatori presenti nell’area del 2° lotto, in via di Centocelle.

L’attuale Amministrazione, attraverso il suo Assessore all’Ambiente, ama utilizzare le pagine di Fb per addossare responsabilità di quello che non va ai suoi predecessori… Ma, dopo tre anni, sul Parco Archeologico di Centocelle, queste sue semplificazioni non reggono davvero più!…. è cambiamento? Se sì è tempo di dimostrarlo!