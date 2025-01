Parco di Centocelle, via agli espropri: il Campidoglio acquisisce 6 ettari per la riqualificazione

Roma compie un passo decisivo verso la riqualificazione del Parco di Centocelle.

Il Comune ha avviato le operazioni di esproprio dei terreni occupati da 19 autodemolitori lungo viale Palmiro Togliatti, recuperando un’area di 6,2 ettari.

Questa azione rientra nel progetto del Masterplan del Parco, finalizzato a trasformare l’intera area in un grande polmone verde per la città, in vista degli eventi legati al Giubileo del 2025.

Un parco più grande e accessibile

Con l’esproprio degli autodemolitori e l’acquisizione dei terreni di Ater (2 ettari) e Cassa Depositi e Prestiti (15,7 ettari), il Comune completerà l’acquisizione dell’intero parco.

Tra le aree strategiche c’è anche quella di via Papiria e viale Palmiro Togliatti, fondamentale per la realizzazione delle opere di riqualificazione urbana previste dal Masterplan.

Cosa prevede il Masterplan comunale per il parco di Centocelle:

Rimozione delle attività incompatibili con il parco (autodemolitori e vecchie strutture)

Realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili

Creazione di aree attrezzate per famiglie, sport e cultura

Valorizzazione degli accessi principali, come quello su via Casilina

La ‘Bacciocchina’ diventerà la Casa del Parco

I lavori non si fermano qui. Già nel 2024 il Campidoglio aveva completato l’esproprio della storica pompa di benzina sulla via Casilina, conosciuta come la ‘Bacciocchina’, destinata a diventare la Casa del Parco, uno spazio di accoglienza e informazione per i visitatori, oltre che un punto di accesso principale al Parco di Centocelle.

L’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi:

“Prosegue con tempi serrati l’azione amministrativa per ricostituire l’integrità del Parco di Centocelle ed eliminare tutte le attività non compatibili con la sua funzione di parco pubblico.

Con l’acquisizione di tutti i terreni oggi occupati dagli autodemolitori si potranno, anzitutto, completare le operazioni di riqualificazione ambientale e avviare gli interventi previsti dal masterplan che, nella fascia prospiciente viale Togliatti e in via Papiria, vedranno la realizzazione di nuovi ingressi al parco, la rete dei percorsi oltre ad un importante intervento di forestazione con il quale il patrimonio ambientale del parco verrà completamente rigenerato“.

