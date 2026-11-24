Da ex discarica abusiva bonificata per il Giubileo a polmone verde attrezzato affacciato sul Tevere, esteso su oltre otto ettari. Il parco fluviale dei Prati dell’Acqua Acetosa raggiunge il suo assetto definitivo con l’inaugurazione delle opere complementari coordinate dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, della presidente del Municipio II Francesca Del Bello e degli assessori municipali Rino Fabiano e Paola Rossi.

Finanziato con un milione di euro di fondi capitolini, l’intervento ha permesso di risanare la scarpata un tempo occupata da una rivendita abusiva di materiali, ricavando una cavea naturale con gradonata capace di ospitare fino a 300 spettatori per spettacoli, proiezioni e iniziative culturali all’aperto, circondata da 2.150 arbusti, 32 nuovi alberi e un prato da circa 4mila metri quadrati.

Pensato per tutte le fasce d’età, il parco offre ora un’area ludica con casetta, tree climbing, percorso a labirinto e quattro altalene giganti realizzate con legname recuperato in cantiere, accanto a una zona fitness per trazioni, gambe e addominali, un’area picnic vicino all’ex torretta Enel con tre pergolati e due tavoli, oltre a 65 panchine e 8 chaise longue rivolte verso il fiume.

In arrivo i chioschi, 700 piante con il Crea e le connessioni ciclabili verso Aniene e Villa Ada

Il cronoprogramma proseguirà nelle prossime settimane con l’installazione nell’area parcheggio di due chioschi destinati a punto ristoro e spazio riunioni per cittadini e associazioni, mentre grazie alla sinergia con il Crea prenderà il via la forestazione dell’area picnic con la messa a dimora di 700 piante tra pioppo bianco e nero, ontano e frassino; a seguire scatteranno anche i raccordi ciclopedonali con il Lungotevere, la dorsale Aniene e la ciclabile Monte Antenne-Villa Ada.

«Quella che fino a poco tempo fa era una discarica, dopo gli interventi di bonifica realizzati in occasione del Giubileo, diventa oggi un vero e proprio parco pubblico — sottolinea il sindaco Gualtieri —. Un luogo che vogliamo diventi un punto di riferimento per i cittadini e che, durante i mesi estivi, rappresenterà anche un importante rifugio climatico». Sulla stessa linea l’assessora Alfonsi, che rivendica la portata della rigenerazione ambientale sul più grande dei cinque parchi fluviali completati dal Campidoglio, progettato nel segno del riuso dei materiali e della piena restituzione delle sponde del Tevere alla cittadinanza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza