Parco Libia, lavori per una nuova area giochi e fitness

Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dell’area ludica e di realizzazione di una nuova area sportiva per il fitness al Parco Labia, nel Municipio III.

Nel parco sono presenti due piccole aree gioco, di cui una verrà smantellata poiché fuori norma essendo stata realizzata sotto i cavi dell’alta tensione. L’altra verrà completamente ristrutturata e ampliata con l’installazione di un’altalena tripla, una casetta per i più piccoli e una struttura a torri con scivoli e pannelli per arrampicata. Verrà, inoltre, allestito un gioco a forma di coccodrillo e posata una pavimentazione antitrauma.

L’intervento del dipartimento capitolino Tutela Ambientale prevede anche la realizzazione di una nuova area fitness con struttura per il calisthenics, disciplina di allenamento a corpo libero, quattro postazioni singole con panche per diversi esercizi, ellittica e pavimentazione antitrauma.

“Con l’avvio di questi lavori al Parco Labia – ha commentato Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti – si aggiunge una nuova area giochi e fitness a quelle già realizzate e ristrutturate nel municipio III tra cui quelle al parco delle Valli, al parco Nobile e a via Bettini.

Grazie al lavoro di programmazione e progettazione del dipartimento Tutela ambientale e a investimenti per oltre 5 milioni di euro sono state già realizzate 103 aree ludiche e 38 aree fitness in tutti i quadranti della città con interventi in corso, tra gli altri, al parco Baden Powell per una nuova area ludica, a Villa Lazzaroni con la sistemazione della pista di pattinaggio e del campo di basket e a Casale Caletto con la realizzazione del nuovo playground. Un lavoro che prosegue con l’obiettivo di rendere accoglienti e attrattivi parchi, ville storiche e giardini con aree gioco e sportive curate e sicure, tanto importanti per favorire la socialità e migliorare la qualità della vita nei quartieri”.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.