Nella serata di mercoledì 25 novembre 2026, la Casa della Cultura “Silvio Di Francia” a Villa De Sanctis ha ospitato un incontro pubblico dedicato al Parco LineaRE e al Parco della Serenissima, promosso insieme ai comitati e alle associazioni attive nei Municipi IV, V e VI.

All’assemblea hanno preso parte il presidente della Commissione Ambiente capitolina Gianmarco Palmieri, la presidente della Commissione Cultura Erica Battaglia, l’assessore all’Ambiente del Municipio V Edoardo Annucci e l’assessora all’Ambiente del Municipio IV Federica Desideri.

Il Masterplan del Parco LineaRE: connessione fino all’Appia e a Gabi

La novità principale della serata riguarda l’avvio ufficiale del Masterplan del Parco LineaRE, finanziato con 30.000 euro dal bilancio di Roma Capitale dopo anni di mobilitazione civica. A illustrarne le linee guida è stata l’architetta Cristina Tullio, invitata dal presidente Palmieri.

Il piano non si limiterà alla forestazione urbana e all’adattamento climatico, ma integrerà tre direttrici strategiche:

La rete delle acque, valorizzando i corsi d’acqua e gli storici acquedotti dell’area.

La mobilità ciclabile e l’intermodalità, collegando i quartieri con la ferrovia FL2, la rete tranviaria, le linee metropolitane e il tracciato del GRAB (Grande Raccordo Anulare delle Bici).

Un respiro metropolitano più ampio: il Parco LineaRE si configurerà come una grande infrastruttura verde capace di estendersi fino al Parco dell’Appia Antica, a Porta Maggiore e verso l’area archeologica di Gabii.

Parco della Serenissima: 10 milioni di euro e varchi entro l’estate

Importanti aggiornamenti sono emersi anche sul fronte del Parco della Serenissima. L’architetta Notarbartolo ha ripreso in mano il precedente studio — redatto dall’architetto Mastrangelo, presente in sala — per elaborare un nuovo Masterplan dell’area.

Sul piano finanziario, risultano sbloccati i 6 milioni di euro di fondi RFI, ai quali si aggiungeranno ulteriori risorse stanziate da Roma Capitale per portare il budget complessivo a circa 10 milioni di euro.

Sul piano operativo, invece, è stata annunciata entro la prossima estate l’apertura di due nuovi varchi di accesso al parco: uno sul versante di Colli Aniene (via Grotta di Gregna) e l’altro verso Casal Bertone.

Progettazione partecipata con i comitati del territorio

Per non disperdere il patrimonio di analisi e proposte elaborato negli ultimi anni dai cittadini, l’architetta Tullio attiverà uno spazio digitale condiviso (cartella Drive) in cui il Comitato Parco LineaRE e le associazioni dei tre municipi potranno caricare documenti, studi e contributi progettuali, oltre a consultare fin da subito le slide illustrate durante l’assemblea. “Un passaggio che segna l’avvio di una fase concreta di progettazione partecipata per la rigenerazione ambientale del quadrante orientale della città“.

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