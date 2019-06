Parco Loriedo. Un esposto ai carabinieri per la Tutela Ambientale

L’11 giugno 2019 il Comitato di Quartiere Cittadini di Colli Aniene bene comune, dando seguito alla decisione del direttivo, ha inoltrato un esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela Ambientale.

L’ esposto riguarda la messa in sicurezza, la bonifica e la fruibilità dell’ area verde pubblica comunale denominata Piazza Loriedo e le sue fontane, abbandonate nel totale degrado ed incuria da oltre due anni per effetto di un sequestro che, sebbene relativo al solo manufatto adibito a punto di ristoro, ha, di fatto, provocato, inspiegabilmente, la chiusura dell’ intera area privandone la fruibilità ai cittadini.

Il parco, nelle condizioni attuali, non solo non rappresenta più l’unico punto di aggregazione sociale, ma costituisce un pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.