Parco Palatucci: illuminazione fotovoltaica ferma al palo

A Tor Tre Teste, in quel ramo del parco Palatucci, che parte dal laghetto di via Tovaglieri e si dirige verso l’impianto di atletica e rugby di largo Cevasco l’illuminazione con pannelli fotovoltaici, ormai da tanto tempo bisognosi di manutenzione, è fuori uso e non in grado di assicurare la sua funzione.

È accaduto che la corrosione alla base di un palo di sostegno dei pannelli fotovoltaici ha creato una flessione che lo ha fatto cadere e quindi a provocare il non funzionamento del pannello fotovoltaico.

Le altre fonti di illuminazione del parco funzionano perfettamente, ma alcuni punti risultano al buio come l’Acquedotto Alessandrino che meriterebbe un’attenzione maggiore con punti luce che ne esaltino la meravigliosa struttura architettonica.

Un invito quindi a.fare luce nel parco.