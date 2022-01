Parco Sangalli: Caliste-Lostia-Annucci-Comitato: “Condivisione per soluzione in linea con contesto archeologico e verde”

“In queste ore sono state molteplici le segnalazioni in merito al rifacimento di un tratto di marciapiede di fronte al Parco Giordano Sangalli, una importante area verde del nostro territorio.

Non si tratta di un intervento realizzato nell’ambito della riqualificazione del Parco Sangalli, che procederà come da bilancio partecipativo e secondo quanto presentato nei mesi scorsi.

L’intervento sul marciapiede, invece, rientra in un progetto di sistemazione della viabilità, dell’illuminazione dell’Acquedotto Alessandrino e di rifacimento dei marciapiedi e delle caditoie, disposto nel 2018.

Lavoreremo affinché anche questo tratto sia all’altezza del resto dei lavori, avviando un percorso condiviso amministrazione – territorio al fine di individuare, in tempi brevi, una soluzione visivamente meno impattante. Al tempo stesso, con la Soprintendenza lavoreremo per individuare una soluzione adeguata per quel tratto e in linea con il contesto verde e archeologico”.

Così in una nota il presidente del Municipio Roma V Mauro Caliste, la vicepresidente Maura Lostia, l’assessore al Verde pubblico Edoardo Annucci e il Comitato spontaneo Acquedotto Alessandrino – Parco Sangalli.