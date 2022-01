Parte dal 1° febbraio nuova raccolta utenze non domestiche

“Dal mese di febbraio partirà nel Municipio Roma V il nuovo progetto di raccolta delle utenze non domestiche. La sperimentazione è iniziata a dicembre in alcuni quartieri del Municipio Roma I e ha dimostrato, a stretto giro, il grande potenziale di questa nuova modalità di raccolta. Si è deciso pertanto – con Ama S.p.A. e l’assessora Sabrina Alfonsi – di avviare tale sperimentazione nel Municipio Roma V ed estendere a tutti i quartieri del nostro territorio la reingegnerizzazione del servizio, con un ulteriore potenziamento per il quartiere di movida del Pigneto.

Il progetto vedrà agire di concerto sia le istituzioni che le realtà associative del territorio. Nello specifico AMA aumenterà notevolmente la frequenza di raccolta individuando una unica fascia oraria serale di esposizione, per evitare di incidere sui flussi di traffico cittadino, ad eccezione della raccolta del vetro, indicata nelle ore mattutine.

Sarà mantenuto il servizio attuale, con ritiro all’interno, per le utenze pubblico – istituzionali e per i grandi produttori, e l’utenza privata avrà durante il giorno, cassonetti sgombri dai rifiuti degli esercizi commerciali.

Altra importante novità è rappresentata dagli agenti accertatori che da settimana prossima inizieranno le proprie attività sul territorio, con il supporto volontari dell’Associazione tra Carabinieri in Congedo Martiri di Nassiriya nelle operazioni di monitoraggio e informazione.

Per arrivare ad una copertura completa del territorio, inoltre, abbiamo convocato per il primo febbraio un incontro di presentazione del nuovo servizio, invitando a partecipare associazioni e reti di commercianti, comitati di quartiere, centri sociali anziani e associazioni territoriali interessate a conoscere il nuovo servizio ed a promuovere iniziative informative.

Resta alta la nostra attenzione al delicato tema dei rifiuti, ma siamo certi che gli sforzi congiunti tra AMA, Campidoglio, Municipio e cittadini restituiranno al nostro territorio spazi puliti e un servizio di raccolta efficiente”.

Lo dichiarano, in una nota congiunta, Mauro Caliste, presidente del Municipio Roma V e Edoardo Annucci, assessore all’Ambiente del Municipio Roma V.